نجوای دل با امام غریبان/ نامه های کودکانه به امام رضا(ع)

خبرگزاری مهر – گروه استانها: نجوای با امام غریبان را میتوان در جشنواره نامهای به امام رضا (ع) به نظاره نشست، از آرزوهای کودکان غریبی که تنها آشنایشان امام غریبان است.
کلافهای، خستهای، خستگی راه بیطاقتت کرده است، میخواهی بروی یکدل سیر بخوابی، اما گردش اتوبوس نظرت را عوض میکند، در خیابان امام رضا (ع) همه خیره میشوند به شیشه جلوی ماشین، دستت را آرام روی سینه میگذاری و میگویی «السلام علیک یا علی بن موسیالرضا (ع)».
همهچیز از یک جشنواره آغاز شد و بهانهای میشود تا کودکان ایران و جهان برای امام مهربانیها نامه بنویسند و این شد که بیش از ۱۰۰ هزار نامه به یازدهمین جشنواره نامهای به امام رضا (ع) ارسال شود.
مرور نامههای کودکان به امام رضا، نجوای کودکانهای را به تصویر میکشد که همه عشق و شیداییشان را به امام رضا به نمایش میگذارد.
تا جایی که یک کودک غریب هندی به امام رضا مینویسد: «سلام آقای مهربان، من همیشه از دور به تو سلام میکنم، آخر تا حالا نیومدم مشهد خونت، مامانم همیشه می گه که آقا باید ما رو بطلبه. یا ضامن آهو، بعضی وقتها فکر میکنم که چطوری حرف تمام مردم را گوش میدی؟ واقعاً خسته نمی شی؟ یا اشتباه نمیکنی، من که وقتی دو تا شعر می خونم، بعدش اشتباه میکنم.»
دل نوشتههای کودکان در برخی نامهها، رنگ و بو و دغدغههای زندگی میگیرد، تا جایی که رتبه اول گروه سنی هفتتا ۱۰ سال جشنواره امام رضا (ع) از امام مهربانیها میخواهد تا باخدا حرف بزند و آنان صاحبخانه شوند.
میگوید: «بابا همش دارد تلاش میکند تا برای ما خانه بخرد اما پول ندارد، مامان خیلی ناراحت است، باخدا حرف بزن، من دیگر از اسبابکشی خسته شدهام، از نگرانیهای بابا و اشکهای مامان خسته شدهام، چون باید این خانهمان را خالی کنیم و هنوز جایی پیدا نکردهایم».
عشق به امام مهربانیها را میتوان در لابهلای نامه کودک بیماری جستجو کرد که آرزوی شفا دارد و میگوید: آرزو دارم سر آمپولها نرم باشد و دیگر درد نکشد و آرزو دارد، دوباره زندگی را زندگی کند وی دوست دارد دوباره موهایش را روی سرش ببیند.
کودکان هرچه بزرگ میشوند، دغدغههایشان همرنگ و بوی دیگری میگیرد اما باز میتوان، عشق به امام خوبیها را در دل نوشتههایش حس کرد.
در نامه دیگری آمده است: «پدر و مادر من پول سفر به مشهد را ندارند، من الان ۵۰ هزار تومان پولدارم و میخواهم هر وقت پولم به ۲۰۰ هزار تومان رسید، به مادرم بدهم و خانوادگی به مشهد برویم».
عشق به امام رضا (ع) نهتنها در دل کودکان سرزمین خورشید، بلکه در قلبهای همه کودکان جهان موج میزند
عشق به امام رضا (ع) نهتنها در دل کودکان سرزمین خورشید، بلکه در قلبهای همه کودکان جهان موج میزند تا جایی که بسیاری از کودکان، سفر به مشهد و پابوسی حرم مطهر و پنجره فولاد را آرزو میکنند و تشنه زیارت هستند.
کودک آفریقایی نیز اینگونه نجوا میکند: ما امروز در زیر آسمانی زندگی میکنیم که ابرهای تیرهوتار آن را فراگرفته است، نمیدانم باران وعده دادهشده کی خواهد آمد اما میدانم، باران الهی روزی باریدن خواهد گرفت و همه ما را نجات خواهد داد.
وقتی دل نوشتههای کودکان را مرور میکنی، کودکان زیادی هستند که دوست دارند ایکاش آهو بودند تا امام غریبان ضامنشان میشد. یک کودک فرانسوی میگوید: «مدتهاست که روزها را میشمارم و با تمام وجود دعا میکنم تا بتوانم دوباره مهمانتان شوم و امیدوارم روزی تشنگی زیارتتان تسکین یابد.»
مازندران در ۱۱ سال پیاپی میزبان نامهها و دل نوشتههایی است که با عشق و مهر بیکران، محبان هشتمین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت همراه شده است و امسال برای دومین بار باهدف انس و الفت مردم سراسر دنیا با ثامنالحجج، جشنواره در سطح بینالمللی برگزارشده است.
ارسال ۱۳۷ هزار نامه به جشنواره امام رضا
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران گفت: دبیرخانه جشنواره بین المللی نامه ای به امام رضا (ع) در سه بخش ملی، بین المللی و بومی ۱۳۷ هزار و ۷۹۱ نامه دریافت کرده است.
احدجاودانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این جشنواره از سال ۸۵ تاکنون یازدهمین دوره برگزاری را تجربه میکند، افزود: دلنوشته های اقشار مختلف جامعه ایرانی و دیگر ملیتها از سراسر دنیا به امام الرئوف (علیه السلام) هر سال نسبت به سال گذشته از رشد چشمگیری برخوردار است.
جاودانی با اشاره به اینکه در هر دوره از برگزاری این جشنواره به برخی از مشکلات و خواستههای نویسندگان نامهها به همت مسئولین و خیرین رسیدگی شده است، اظهار داشت: جشنواره دهم نیز با محوریت تجلیل از دکتر عمادی پزشک بدون مرز و با حضور سفرای کشورهای آفریقایی به جهت خدمات شایسته این دکتر مازندرانی با نام امام رضا (علیه السلام) در خارج از مرزهای جغرافیایی ایران اسلامی برگزار شد.
وی از چاپ دلنوشته های منتخب جشنواره یازدهم در کتاب نجوای دل خبر داد.
حس بیزبان قلم در دل نوشتهها، واژههای عشق را بر صفحههای دلهای عاشقان مینگارد و قد قامت آن واژگان تا گنبد طلا اوج میگیرد و کبوتران حرم نغمهسرایی میکنند.
نظر شما