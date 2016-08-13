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۲۳ مرداد ۱۳۹۵، ۲۲:۵۰

همراه با المپیک سی و یکم؛

دونده اتیوپی مسابقه را با یک کفش به پایان رساند

دونده اتیوپی مسابقه را با یک کفش به پایان رساند

«اتنش دیرو» با وجود اینکه یکی از کفش هایش را از دست داده بود به مسیر مسابقه ادامه داد و علیرغم کسب جایگاه هفتم با درخواست تجدید نظر به فینال راه یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، «اتنش دیرو» دونده کشور اتیوپی و یکی از شانس های کسب عنوان مدال در دوی ۳۰۰۰ متر با مانع زنان، روز شنبه (۱۳ اوت) بعد از اینکه تنها با یک کفش بازی را به پایان رساند، استادیوم را با چشم گریان ترک کرد.

بعد از اینکه «دیرو» به عنوان نفر هفتم از خط پایان عبور کرد- که جواز حضور برای مرحله فینال را کسب نکرد- وی درخواست تجدید نظری به انجمن بین المللی فدراسیون دو و میدانی تسلیم کرد. این انجمن تصمیم گرفت که او شایستگی لازم برای حضور در فینال روز دوشنبه را دارد.

«دیرو» که در المپیک ۲۰۱۲ لندن مقام پنجم را کسب کرده بود و امسال یکی از سریع ترین زنان جهان است، در اوایل این مسابقه زمانیکه ورزشکاران با هم برخورد کردند، او در حالیکه تعادلش را از دست داد پایش صدمه دید. 

او که به طور واضح با کفشش کلنجار می رفت، ایستاد و کفش راستش را درآورد و دوباره ایستاد و قبل از اینکه بقیه مسابقه را ادامه دهد جورابش را نیز درآورد و تنها با یک کفش در جایگاه هفتم بازی را به پایان رساند.

کد مطلب 3740391

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