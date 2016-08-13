آمارها خبر از حرکت رو به جلوی برنامه اقتصادی دولت می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مقیمی شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه به میزبانی استانداری سمنان، ضمن اشاره به برنامه های ویژه دولت برای بهبود اوضاع اقتصادی، ابراز داشت: دولت با حمایت مردم خوشبختانه توانسته است بخشی از مشکلات اقتصادی کشور را رفع کند و هم اکنون تمام شواهد و آمارها حکایت از حرکت رو به جلو دولت دارد ضمن اینکه تلاش مردم و کار آفرینان نیز شروع خوبی داشته و سرمایه گذاران وارد صحنه شده اند.

وی افزود: امروز خوشبختانه شاهد توقف روند کاهش ارزش پول و نابسامانی اقتصادی هستیم و امیدواریم در سال جاری نیز رشد مثبت اقتصادی کشور با حمایت مردم و همت مسئولان رقم بخورد.

قائم مقام وزیر کشور همچنین با اشاره به اقدامات دولت در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی، گفت: دولت از همان روزهای نخست ابلاغ دستور اقتصاد مقاومتی نسبت به برقراری جلسات ستاد فرماندهی شعار سال در وزارت کشور و به تبع، در سراسر کشور کرد تا بتواند در راستای تبیین منویات مقام معظم رهبری موفق عمل کند.

مقیمی افزود: این امر قطعا از نگاه ویژه دولت به مقوله تبیین شعار سال مورد تاکید معظم له سرچشمه می گیرد اما باید توجه داشت که شعار سال تنها بر عهده دولت نیست و در این بین، دولتمردان دست تمام مردم و هموطنان را نیز می فشارند.

وی افزود: اقتصاد مقاومتی امروز راهکار برون رفت از مشکلات است و ما خوشحالیم که فردی مانند مقام معظم رهبری در کشور برای تبیین این راهبردهای حیاتی حضور دارند.

قائم مقام وزیر کشور با توجه به اینکه درصد عمده ای از بودجه کشور به نفت وابسته است و درآمد دولت نیز تحت الشعاع این موضوع قرار گرفته، گفت: با کمک و پشتیبانی مقام معظم رهبری به عنوان راهبر و رهنما خوشبختانه کشتی انقلاب اسلامی از تلاطم مشکلات به سلامت عبور کرده است.

مقیمی درباره برجام نیز توضیح داد: فرجام برجام شاید مهمترین اقدام دولت یازدهم در زمینه بهبود شرایط اقتصادی و سیاسی بود که صورت گرفت.

وی ادامه داد: در پاسخ و واکنش به انتقادات برجام باید بگوئیم وزارت کشور و دولت از تمام انتقادات استقبال می کند چرا که معتقدیم دولت هر جا که ایرادی در کار خود ببیند و یا نقد کنند را با جان و دل باید آنرا بپذیرد اما تخریب تحت هیچ شرایطی پذیرفته نیست و حتی مردم هم آن را نمی پذیرند.

معاون وزیر کشور درباره برخی انتقادات شدیدی از برجام در برخی نشریات و جراید، افزود: برخی از صحبت هایی که می شود و یا برخی از جملاتی که به کار گرفته می شود در خور و شان گویندگان در نظام اسلامی نیست و هر کس باید دقت کند که در اظهار نظر خود اخلاق اسلامی را رعایت و از کلمات و جملاتی استفاده کنند که برای شخصیت های کشور زیبنده باشد و کلماتی را به کار نبرند که تحت هیچ شرایط نتوان از آن دفاع کرد.