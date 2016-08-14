توافق مصلحتی از دلایل رشد طلاق است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی شنبهشب در جلسه بررسی سازوکارهای کاهش طلاق در شهرستان سوادکوه، بابیان اینکه در رابطه با امر طلاق تنها نباید به درصد طلاق توجه داشت، خاطرنشان ساخت: باید دید که در دادگاه چند پرونده خانوادهداریم. هر پرونده خانواده اعم از نفقه، مهریه، تمکین و ... خود یک زنگ خطر برای ما است. پرونده مهریه یا نفقهای که به زندان منتهی شود، ادامه زندگی میسر نخواهد بود.
وی از علل مهم طلاق در شهرستان سوادکوه را خانوادههای زوجین برشمرد و گفت: خانوادهای که دختر ۱۲ ساله خود را مجبور به ازدواج کند، پس از چند سال و بهمحض ۱۸ سالگی، دختر تقاضای طلاق میکند، همچنین دخالت والدین در زندگی زوجین نیز مهم است، ازاینرو، همانطور که زوجین مشاوره قبل از ازدواج دارند، خانوادهها هم باید قبل از ازدواج فرزندان تحت مشاوره قرار گیرند.
وی یکی از دلایل دیگر را نقش وکلا برشمرد و گفت: هنگامیکه یکی از طرفین وکیل میگیرد، اصولاً سازش دیگر معنا ندارد.
محمدی با اشاره به اینکه درزمینهٔ طلاق مشکلات قانونی نیز وجود دارد، افزود: در بحث طلاق توافقی، دادگاه جز تلاش هیچ کار دیگری نمیتواند انجام دهد و اگر تلاش میسر نشد، طلاق صورت میپذیرد، همچنین، زمانی که مرد از اختیارات خود سوءاستفاده میکند، باید قانونی وجود داشته باشد که دادخواست طلاق وی رد شود.
به بیان وی در شهرستان سوادکوه از سال ۹۲ تاکنون ۱۲ مورد طلاق توافقی مصلحتی داشتهایم و افراد باسن بالا برای اهداف خاص مانند دریافت بیمه، معافیت فرزند برای طلاق مراجعه میکنند و دادگاه این موارد را حدس میزند اما به خاطر خلأ قانونی ناچار به صدور طلاق هستیم.
وی بابیان اینکه در چهار ماه گذشته نسبت به سال قبل وضع طلاق در شهرستان بهتر شده است، افزود: اما در رابطه با پروندههای مهریه و نفقه افزایش داشتهایم.
