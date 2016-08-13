تورم تک رقمی بزرگترین خدمت دولت/برجام نبود، تورم ۱۰۰درصدی داشتیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا خباز شامگاه شنبه در آئین تودیع و معارفه معاون جدید و سابق سیاسی امنیتی استانداری سمنان در سالن جلسات این مجموعه، ضمن اشاره به اقدامات دولت در راستای بهبود شرایط اقتصادی، ابراز داشت: دولت یازدهم تمام تلاش خود را برای تثبیت قیمت ارز به کاربرد و هم اکنون زیر ساخت های لازم برای سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم شده که این مهم در اکثر صنایع و شهرک های صنعتی استان به وضوح دیده می شود.

وی افزود: بنده به صورت هفتگی روزهای دوشنبه را در تهران به سر می برم و از ابتدای زمان استانداری خود در سمنان نیز این روال را با هدف جلب نظر سرمایه گذاران ادامه داده ام و شخصا شاهد تمایل و حضور چشم گیر سرمایه گذاران در راهروهای وزارت کشور و اتاق بازرگانی ایران هستم که خوشبختانه در دولت یازدهم این مهم صورت گرفته است.

برجام نبود، تورم ۱۰۰درصدی داشتیم

استاندار سمنان با بیان اینکه اگر برجام نبود امروز تورم در کشور مان ۱۰۰درصد بود، گفت: برخی به برجام انتقاد دارند و دولت نیز انتقادات سازنده را می پذیرد اما باید بدانیم که برجام در زمره مهمترین اقدامات دولت و مردم محسوب می شود.

خباز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رضایتمندی مردم در دولت، ابراز داشت: امروز سطح رضایت مردم در مسائل اقتصادی به طرز محسوسی افزایش یافته و این موضوع را می توان در بخش هایی مانند درمان به وضوح مشاهده کرد.

وی ادامه داد: دولت همواره درباره افزایش سطح رضایت عمومی می کوشد و یکی از اقدامات مهم در این زمینه، طرح دولت الکترونیک است که امیدواریم با فراهم شدن زیرساخت ها این طرح تا پایان سال جاری و آینده در استان سمنان نیز اجرا شود چرا که ما معتقدیم با اجرای کامل این طرح علاوه بر اینکه مردم به آرامش می رسند شرایط سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران نیز فراهم می شود.

سمنان رتبه دوم راه اندازی واحدهای نیمه تعطیل کشور را دارد

استاندار سمنان درباره نگاه ویژه دولت و استانداری این استان به مقوله حمایت از واحد های تولیدی نیمه تعطیل و یا دچار مشکلات عدیده پرداخت و گفت: در استان سمنان بالغ بر ۲۶نشست رفع موانع تولید برگزار شده که از این حیث شاید رکوردار پراختن به مسائل و مشکلات واحد های صنعتی در کشور باشیم.

خباز با تاکید بر اینکه سمنان رتبه دوم راه اندازی واحد های نیمه تعطیل کشور را دارد، ابراز داشت: در این بخش استان سمنان بدون دریافت مبلغی از مرکز و با همکاری تمام بانک های استان ۴۶۰ میلیارد تومان تسهیلات رونق اقتصادی برای واحدهای مشکل دار پیش بینی کرده و با جمع آوری مسئولان مرتبط با این مقوله مانند بانک ها، بیمه، صنعت، معدن و تجارت، مالیات و ... سعی در رفع مشکلات بخش تولید دارد.

وی در بخش پایانی سخنان خود و با اشاره به همایش سرمایه گذاری که اسفندماه گذشته در سمنان برگزار شد، ادامه داد: دو هزار ۷۰۰ میلیارد تومان تفاهم نامه در این همایش منعقد شد و اگر یک سوم آن اجرایی شود به اندازه ۱۰ سال بودجه عمرانی استان کار انجام شده است.

در این آیین محمود قنبری به عنوان معاون جدید سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری سمنان معرفی و از زحمات محمدرضا میرزایی تقدیر بعمل آمد.