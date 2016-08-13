به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کریمی فر دبیر اجرایی نوزدهمین کنگره سراسری اپتومتری ایران، گفت: در اختتامیه این کنگره با تقدیر از پیشکسوتان این رشته و اهدا هدایا به مقالات و پوستر ها برتر و همچنین غرفه های برتر و با حضور بیش از ۱۳۰۰ اپتومتریست بکار خود پایان داد.

وی افزود: این کنگره برای ارتقاء سطح علمی اپتومتریست ها هر سال یکبار برگزار می شود که امسال بیش از ۱۳۰۰ نفر در این کنگره شرکت کردند و در این کنگره ۴۵ شرکت تجهیزات اپتیکی و پزشکی در زمینه لنزهای تماسی، عینک ، عدسی های عینک ، دستگاههای معاینه و تجهیزات پزشکی ، انواع فریم که مورد نیاز اپتومتیست ها است شرکت کردند .

دبیر اجرایی نوزدهمین کنگره سراسری اپتومتری اظهارداشت: اپتومتریست ها مراقبین اولیه بینایی هستند و کارشناسان‌ این‌ رشته‌ به‌ عنوان‌ مراقبین‌ بهداشت‌ چشم‌ مسئولیت‌ حفظ‌ و سلامت‌ بینایی‌ را بر عهده‌ دارند.

کریمی فر ادامه داد: سازمان‌ بهداشت‌ جهانی‌ بینایی‌ سنجی‌ (اپتومتری ) را مراقبت‌ از بینایی‌ می‌داند. به‌ این‌ معنا که‌ یک‌ بیمار چشم‌ در آغاز باید توسط‌ یک‌ اپتومتریست معاینه‌ شود تا اگر دچار عیوب‌ انکساری و اختلالات‌ دید دو چشمی‌ انحرافات‌ عضلانی‌ انکسار چشم‌ و مواردی‌ از این‌ قبیل‌ بود توسط‌ متخصص‌ بینایی‌ سنج‌ معاینه‌ گردد و در غیر این‌ صورت‌ به‌ پزشک‌ متخصص‌ ارجاع‌ داده‌ می‌شود.

وی گفت: تشخیص‌ و تصحیح‌ عیوب‌ انکساری (نزدیک بینی‌، دوربینی و آستیگماتیسم‌) با تجویز عدسی‌های‌ مناسب‌ مانند عدسی‌های‌ عینک‌ یا لنزهای‌ عکاسی‌ ،تشخیص‌ و تصحیح‌ اختلالات‌ دید دو چشمی‌ و تنبلی‌ چشم‌، تعیین‌ بهداشت‌ عمومی‌ چشم‌ و بهداشت‌ بینایی‌ در محیط‌های‌ کار و تحصیل‌ و دادن‌ آموزش‌ لازم‌ در این‌ زمینه‌ بر عهده‌ اپتومتریست ها است .

کریمی فر افزود: اگر مردم‌ قابلیت‌های یک‌ اپتومتریست را بدانند، در بسیاری از موارد برای حل مشکلات بینایی و چشمی خود به اپتومتریست مراجعه‌ خواهند کرد و یکی از مهم ترین مراجعه اکثر مردم به مراکز چشم ، مواردی همچون عیوب‌ انکساری، تنبلی چشم‌ و اختلالات دید دوچشمی است که تمامی این‌ موارد در حیطه‌ کار اپتومتریست هاست‌.