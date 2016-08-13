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۲۳ مرداد ۱۳۹۵، ۲۳:۱۸

کنگره اپتومتری ایران بکار خود پایان داد؛

اپتومتریست ها مراقبین اولیه بینایی هستند

اپتومتریست ها مراقبین اولیه بینایی هستند

نوزدهمین کنگره سراسری اپتومتری ایران با حضور بیش از ۱۳۰۰ اپتومتریست از سراسر کشور بکار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کریمی فر دبیر اجرایی نوزدهمین کنگره سراسری اپتومتری ایران، گفت: در اختتامیه این کنگره با تقدیر از پیشکسوتان این رشته و اهدا هدایا به مقالات و پوستر ها برتر و همچنین غرفه های برتر  و با حضور بیش از ۱۳۰۰ اپتومتریست بکار خود پایان داد.

وی افزود: این کنگره برای ارتقاء سطح علمی اپتومتریست ها هر سال یکبار برگزار می شود که امسال بیش از ۱۳۰۰ نفر در این کنگره شرکت کردند و در این کنگره ۴۵ شرکت تجهیزات اپتیکی و پزشکی در  زمینه لنزهای تماسی، عینک ، عدسی های عینک ، دستگاههای معاینه و تجهیزات پزشکی ، انواع فریم که مورد نیاز اپتومتیست ها است شرکت کردند .

دبیر اجرایی نوزدهمین کنگره سراسری اپتومتری اظهارداشت: اپتومتریست ها مراقبین اولیه بینایی هستند و کارشناسان‌ این‌ رشته‌ به‌ عنوان‌ مراقبین‌ بهداشت‌ چشم‌ مسئولیت‌ حفظ‌ و سلامت‌ بینایی‌ را بر عهده‌ دارند.

کریمی فر ادامه داد: سازمان‌ بهداشت‌ جهانی‌ بینایی‌ سنجی‌ (اپتومتری ) را مراقبت‌ از بینایی‌ می‌داند. به‌ این‌ معنا که‌ یک‌ بیمار چشم‌ در آغاز باید توسط‌ یک‌ اپتومتریست معاینه‌ شود تا اگر دچار عیوب‌ انکساری و اختلالات‌ دید دو چشمی‌ انحرافات‌ عضلانی‌ انکسار چشم‌ و مواردی‌ از این‌ قبیل‌ بود توسط‌ متخصص‌ بینایی‌ سنج‌ معاینه‌ گردد و در غیر این‌ صورت‌ به‌ پزشک‌ متخصص‌ ارجاع‌ داده‌ می‌شود.

وی گفت: تشخیص‌ و تصحیح‌ عیوب‌ انکساری (نزدیک بینی‌، دوربینی و آستیگماتیسم‌) با تجویز عدسی‌های‌ مناسب‌ مانند عدسی‌های‌ عینک‌ یا لنزهای‌ عکاسی‌ ،تشخیص‌ و تصحیح‌ اختلالات‌ دید دو چشمی‌ و تنبلی‌ چشم‌، تعیین‌ بهداشت‌ عمومی‌ چشم‌ و بهداشت‌ بینایی‌ در محیط‌های‌ کار و تحصیل‌ و دادن‌ آموزش‌ لازم‌ در این‌ زمینه‌ بر عهده‌ اپتومتریست ها است .

کریمی فر افزود: اگر مردم‌ قابلیت‌های یک‌ اپتومتریست  را بدانند، در بسیاری از موارد برای حل مشکلات بینایی و چشمی خود به اپتومتریست  مراجعه‌ خواهند کرد و یکی از مهم ترین مراجعه اکثر مردم به مراکز چشم ، مواردی همچون عیوب‌ انکساری، تنبلی چشم‌ و اختلالات دید دوچشمی است که تمامی این‌ موارد در حیطه‌ کار  اپتومتریست هاست‌.

کد مطلب 3740403

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