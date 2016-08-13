وزارت کشور برنامه وسیعی برای مبارزه با ناهنجاری های اجتماعی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین مقیمی شامگاه شنبه در آئین توریع و معارفه معاون سیاسی امنیتی استانداری سمنان به میزبانی سالن جلسات این مجموعه، با اشاره به ضرورت تبیین نقشه راه ویژه برای پیشگیری از ناهنجاری های اجتماعی در کشور، ابراز داشت: وزارت کشور از سال۹۳تا کنون مطالعات جامعی در حوزه های مختلف اجتماعی و به خصوص پیشگیری از ناهنجاری های اجتماعی انجام داده که نتیجه آن برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هیئت دولت و مقام معظم رهبری ارائه شده است که طی آن معظم له دستوراتی در زمینه این مسایل اجتماعی ارایه دادند و دولت موظف شد هر شش ماه، از وضعیت کشور و عملکرد خود در حوزه اجتماعی در زمینه کاهش ناهنجاری ها گزارش ارائه کند.

وی افزود: وجود نقشه راه در مطالعات اجتماعی وزارت کشور با تاکید و محوریت پیشگیری از بروز ناهنجاری های اجتماعی، رکن اصلی انجام پژوهش های میدانی توسط این وزارت خانه است که با حضور کارشناسان حوزه اجتماعی صورت می گیرد.

قائم مقام وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود به نشاط اجتماعی نیز اشاره کرد و گفت: حضور پرشور مردم در صحنه های مختلف مستلزم نشاط اجتماعی در جامعه به شمار می آید که این امر نیازمند ورود افراد توانمند به حوزه تصمیم سازی است که وزارت کشور در این راه اقدامات خوبی را انجام داده است.

مقیمی افزود: وظیفه معاونان سیاسی امنیتی هر استانداری در عرصه سیاست داخلی به ویژه در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا در اردیبهشت ۹۶، ایجاد نشاط اجتماعی برای مشارکت مردم و وارد عرصه شدن افراد توانمند محسوب می شود و تحقق این امر نیازمند زمینه سازی در نقاط مختلف کشور برای افزایش شور و نشاط اجتماعی است.

وی ادامه داد: در کشور علاوه بر برنامه های روزمره، باید اقدامات جدی تری برای جلوگیری از رشد ناهنجاری ها اتخاذ شود.

معاون وزیر کشور در بخش پایانی سخنان خود همچنین با تاکید بر ضرورت افزایش رضاتمندی مردم از دولت، گفت: مسئولان با برنامه ریزی کاربردی و ارائه راهکار، از سرمایه های مردمی در تمام نقاط استان ها بهره گیری کرده و زمینه بهره مندی از آن سرمایه ها برای برنامه های مختلف را آماده کنند.

در این آیین محمود قنبری به عنوان معاون جدید سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری سمنان معرفی و از زحمات محمدرضا میرزایی تقدیر بعمل آمد.