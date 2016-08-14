تاثیر زایمان زودهنگام بر افزایش مواد مغذی شیر مادر

به گزارش خبرنگار مهر، تحقیق جدید محققان دانشگاه آرهوس دانمارک نشان می دهد زنانی که زودتر از موعد مقرر زایمان می کنند در مقایسه با زنانی که بعد ار هفته ۳۷ بارداری زایمان می کنند دارای میزان بیشتر ریزمغذی های نظیر پروتئین، چربی و کربوهیدرات در شیر سینه شان هستند.

از آنجائیکه در زایمان زودهنگام هنوز نوزاد کاملا رشد نکرده است از اینرو شیر سینه این مادران تا حدودی مغذی تر است و موجب ایجاد برخی باکتری های سودمند در روده نوزاد می شود.

مطالعه قبلی اثبات کرده است که شیر سینه زنانی که زودتر از موعد زایمان کرده اند متفاوت از شیر سینه زنانی است که به موقع زایمان کرده اند.

در حال حاضر مطالعه جدید نشان می دهد شیر سینه زنانی که زودتر از موعد زایمان کرده اند تنها دارای ترکیب متفاوتی از درشت مغذی ها نیست؛ بلکه ترکیب ریزمغذی های آن هم متفاوت است.

محققان با آنالیز محتوای متابولیتی نمونه های شیر ۴۵ زن در طول یک دوره ۱۴ هفته ای بعد از زایمان به این نتایج دست یافتند. این بررسی جدید اثبات می کند چند هفته بعد از تولد، ترکیب شیر مشابه با یکی از شیرهای مربوط به نوزادان کامل بود.