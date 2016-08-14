نمایش خیابانی جایگزین نفوذ آسیب های اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد فرمانی شامگاه شنبه در حاشیه اجرای نمایش خیابانی «صورتی» در محوطه پارک رضوان شهرستان قروه در گفت و گو با خبرنگار مهر استقبال بی نظیر مردم از اجرای نمایش های خیابانی را عامل شکل گرفتن تابستانی هنری در شهرستان دانست و اظهار داشت: این نمایش با شخصیت کارتونی جذاب پلنگ صورتی با مضمونی ضد جنگ و به صورت بی کلام بار دیگر به دنبال آشتی و عادت به دیدن در میان مردم است.

وی به فرهنگسازی هنرهای خیابانی اشاره کرد و گفت: تئاتر خیابانی بیانی گویا تر و جذاب تر و کم هزینه تر از سایر وسائل تبلیغاتی برای ارایه مسایل فرهنگی دارد لذا از این طریق می توان صلح، دوستی، مهربانی را جایگزین آسیب های خطرناک در جامعه کرد.

به گفته فرمانی تأثیر این هنر بر فرهنگ مردم با بازخوردهایی بوده که بارها دیده ایم آن هم نه تنها بر نسل جوان بلکه افراد مسن هم از تأثیرات این گونه اجراهای خیابانی گفته اند و همین برای ما کافی است وقتی حضور تماشاگر را به لذت دیدن پیوند می زنیم.

وی با بیان اینکه نمایش خیابانی به مردم نزدیک تر است، افزود: تئاتر خیابانی عموماً به موضوعاتی می پردازد که لازم است خودش وارد جامعه شود، موضوعاتی که مهم است و باید سریع برای آن اقدام شود و یا موضوعاتی ساده که لزوم حضور تماشاگر در سالن نیاز نباشد.

فرمانی شرایط کاری قروه را باتوجه به فرهنگ متنوعی که دارد، ویژه خواند و تصریح کرد: کارهای ما در شهری با فرهنگ های مختلف است لذا اکثر اجراها بی کلام و فقط در قالب تصویر مفهومی است چون که باید پاسخگوی همه مردم شهر باشیم.

وی ضمن انتقاد از بی توجهی مسئولان به حوزه هنرهای نمایشی، یادآور شد: هنرمندان تئاتر شهرستان محروم از مکان و سالن تمرین هستند و در انتظار نگاهی حمایتی به دور از هرگونه حاشیه پردازی هستند.

به گفته این هنرمند جوان، مسئولان شرایط سخت را متوجه هستند اما اقدامی برای تسهیل وضعیت کاری هنرمندان تئاتر نمی کنند و همین خود جای تعجب دارد.

فرمانی با تأکید بر اینکه حمایت ها کم است و سنگ اندازی ها بسیار، عنوان کرد: متأسفانه اداره ارشاد که خود متولی اصلی این هنر است گاهی اوقات برای دادن یک مجوز آنچنان سخت می گیرد که انگیزه و امید را در ما می کشد لذا امیدواریم حداقل متولیان فرهنگ و هنر نگاهی بهتر به این حوزه داشته باشند.

وی در خاتمه خطاب به شهرداری و شورای شهر قروه خواستار واگذاری فواره بلااستفاده ای شد که در مرکز پارک رضوان قرار دارد و آن را جایگاه مناسبی برای اجرای تئاتر خیابانی دانست.