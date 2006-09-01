بي برنامگي دانشگاه آزاد در توسعه برخي رشته هاي علوم انساني / ايجاد مراكز كارآفريني در دانشگاه هاي آزاد و غير انتفاعي

دكتر "حسين رحيمي" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر افزود: مقوله كارآفريني در وزارت علوم با مقوله كارآفريني در وزارت كار تفاوت هايي دارد. وزارت كار با ديد اشتغال زايي به اين موضوع نگاه مي كند و وزارت علوم با ديدي بنيادي تر مسئله كار آفريني را دنبال مي كند.

وي اظهار داشت: كارآفريني در وزارت علوم خصيصه هاي نوآوري و خلاقيت را در دانشجويان تقويت مي كند و لزوما بر شغل زايي تمركز ندارد. براي وزارت علوم آنچه مهم است اين است كه دانشجوياني كه به تحصيل اشتغال دارند آمادگي ورود به بازار كار را به دست آورند.

مشاور وزير علوم در امور كارآفريني با بيان اينكه در حدود 15 سال است كه مقوله كارآفريني در دانشگاه هاي دنيا رواج يافته است گفت: امروزه كارآفريني در بسياري از كشورهاي دنيا به عنوان يك موضوع مهم اجتماعي مطرح شده و در نظام خانواده و آموزش و پرورش نيز وارد شده است.

وي افزود: در كشور ما نيز با تأكيد وزارت علوم بر اين موضوع از ابتداي سال جاري 10 مركز جديد كارآفريني در دانشگاه هاي كشور ايجاد شده و تا پايان امسال تمامي دانشگاه هاي وزارت علوم داراي اين مراكز مي شوند. ايجاد مراكز كارآفريني در دانشگاه هاي آزاد، پيام نور و غير انتفاعي نيز در دستور كار قرار دارد.

رحيمي به ميزان بيكاران تحصيلكرده علوم انساني اشاره كرد و گفت: با توجه به رشد بخش خدمات در كشور، در سال هاي اخير قشر تحصيلكرده علوم انساني به صورت كلي، كمتر با مشكل بيكاري مواجه بوده اند اما وجود نيروي متخصص مازاد در بسياري از استان ها با توجه به ورود بي برنامه دانشگاه آزاد در توسعه رشته هايي كه به دانش آموختگان آن نياز زيادي نيست اين روزها چشمگير است.

رئيس سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي در خصوص ميزان اثربخشي مراكز كارآفريني در دانشجويان گفت: در زمينه اثر بخشي مثبت اين مراكز در جامعه بين الملل اتفاق نظر كلي وجود دارد اما سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي نيز طرح پژوهشي در زمينه ميزان آثر بخشي مراكز كارآفريني دانشگاه هاي داخل در دست اجرا دارد.