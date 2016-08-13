خوشحالی «ویلی کابایرو» از حضور در دروازه منچسترسیتی

به گزارش خبرگزاری مهر، «ویلی کابایرو» دروازه بان باشگاه منچسترسیتی، تمرینات سختی را در پیش فصل پشت سر گذاشته است تا جای «جو هارت» را درون دروازه این تیم بگیرد و این دروازه‌بان آرژانتینی از حضورش در بازی امروز این تیم مقابل ساندرلند به عنوان یکی از اعضای تیم برنده، خوشحال بود.

«کابایرو» گفت: این برای من یک شگفتی بود. قبل از شروع فصل خیلی خوب تمرین کردم تا به این موقعیت برسم. تلاش کردم تا از بازی لذت ببرم و خوشبختانه ما با کسب این سه امتیاز شروع خیلی خوبی داشتیم، بنابراین بهتر است که پیشرفت کنیم و زمانیکه برنده می شویم اشتباهاتمان را برطرف کنیم.

همچنین «جان استونز» که چند روز پیش قرارداد ۵/۴۷ میلیون پوندی اش را با باشگاه منچسترسیتی به ثبت رساند، امروز اولین بازی خود را برای این تیم انجام داد. وی از پیروزی و نمایش تیم خود خوشحال بود اما معتقد است هنوز جا برای پیشرفت وجود دارد.

«استونز» گفت: در طول سه یا چهار روز گذشته که من اینجا بوده ام، ما داشتیم به سختی تمرین می کردیم. فکر کردم در زمین خیلی خوب بودیم اما این سه شنبه که بیاید چیزهای زیادی وجود دارد که باید روی آن کار کنیم. از سه امتیازی که در انتها به دست آوردیم، راضیم. کارهایی که سرمربی از ما خواسته بود را در زمین پیاده کردیم. شاید برخی مواقع می توانستیم به بازی سرعت دهیم اما این فوتبال است، تصمیم گرفتیم که بازی را کنترل کنیم.