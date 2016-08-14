به گزارش خبرنگار مهر، احمد شیرزاد شنبه شب در جلسه شورای آموزش و پرورش استان یزد اظهار داشت: شورایی به منظور آماده سازی، زیباسازی و شاداب سازی مدارس در استان تشکیل شده تا مدارس برای آغاز سال تحصیلی آماده شوند.

وی از برگزاری سه برنامه استانی در آغاز سال تحصیلی خبر داد و بیان کرد: در مقطع پیش دبستانی جشن غنچه‌ها، در مقطع اول ابتدایی جشن شکوفه ها و در روز اول مهر برای همه مقاطع جشن بازگشایی مدارس برگزار می شود و در هر منطقه و شهرستان یک مدرسه برای برگزاری نمادین این جشن‌ها انتخاب می شود.

شیرزاد در مورد برنامه های آموزش و پرورش در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ نیز بیان کرد: نیروی انسانی تقریبا ساماندهی شده و با توجه به ورود نخستین فارغ التحصیلان دانشگاه فرهنگیان، امسال در زمینه نیروی انسانی در مقطع ابتدایی به جز چند نقطه محدود کمبودی نداریم.

وی همچنین از برنامه ریزی برای آموزش ضمن خدمت برای معلمان پایه دهم خبر داد و اظهار داشت: با توجه به اینکه کتابهای جدیدی برای این پایه چاپ می شود، آموزش معلمان اجباری است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد در مورد سرانه مدارس نیز بیان کرد: قرار بود سرانه مدارس قبل از آغاز سال تحصیلی واریز شود و بر اساس پیگیری های انجام شده قرار است سرانه مدارس شبانه روزی زودتر از سایر مدارس واریز شود.

شیرزاد یادآور شد: پیش بینی می شود امسال ۲۰۷ هزار دانش آموز در مقاطع ابتدایی و متوسطه اول و دوم در استان یزد مشغول به تحصیل شوند که این آمار در مقطع ابتدایی با رشد پنج درصدی مواجه بوده است.

وی بیان کرد: این رشد آمار به دلیل افزایش مهاجرتها است و بیشترین آمار رشد مربوط به دانش آموزان تبعه افغانستانی و دیگر مهاجران داخلی است.

شیرزاد همچنین در مورد نیاز مجتمع های آموزشی ۲۰۰ واحدی به حداقل یک مجتمع آموزشی بیان کرد: در این زمینه در بسیاری از مناطق اقدام لازم برای احداث آموزشگاه صورت نگرفته در حالی که انتظار داریم در پروژه های کوچکتر نیز سرانه فضای آموزشی لحاظ شود.