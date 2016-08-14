به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدتقی صفری صبح یکشنبه در همایش اخلاقمداری سیاسی و نجات جامعه که بهمناسبت فرارسیدن میلاد امام رضا(ع) در تیپ پیاده امام صادق(ع) بوشهر برگزار شد، اظهار داشت: عالمی که در آن نظارهگر هستیم همه در محضر خدا هستند و اگر بخواهیم فرمان خدا را انجام دهیم باید عبد و بنده صالح شویم.
صفری با تاکید بر اینکه پاسداران باید به معنای واقعی و حقیقی در رکاب امام زمان(ع) باشند، ادامه داد: پاسداران نه تنها خودشان بلکه فرزندان و خانوادههایشان نیز باید اینچنین باشند.
وی بیان داشت: پاسدار موفق باید خانوادهای صالح و مومن داشته باشد تا از دین، شرف، حیثیت و تمامیت قرآن، دین، ارزشها و انقلاب و دستاوردهای آن مدافع واقعی باشد.
فرمانده تیپ پیاده امام صادق(ع) بوشهر با اشاره به اینکه قدرت خداست که هر چه که بخواهد به انسان میدهد، افزود: هر وقت انسان با خدا باشد و در مسیر حق قدم بردارد خدا حامی و پشتیبان اوست.
صفری به اهمیت و ارزش حرکتهای ارزشی برخی از ورزشکاران در عرصه بینالمللی پرداخت و آنها حرکتهای زیبای اخلاقی برشمرد، گفت: اینکه کیانوش رستمی مدال طلای خود را به شهدای مدافع حرم تقدیم میکند به عالمی میارزد.
وی با بیان اینکه در زمان پیامبر اسلام(ص) تا مرز شهادت پیش رفتند اما پیروی از نفس آنها را در آخر نابود کرد، تصریح کرد: منتطری، بنیصدر، فتنهگران ۸۸ و برخی افراد دیگر در کشور خواستند تا صدای آمریکا در کشور ما بلند شود که این خود خواسته نفسانی پلید آنها بود.
فرمانده تیپ پیاده امام صادق(ع) بوشهر با اشاره به اینکه دنیای استکبار و گروههای منحرف اسلامی در سوریه در پشت دروازه اسلام فرو رفته و در حال دست و پا زدن است، خاطرنشان کرد: نفسهای استکبار و منافقان در برابر ولایت فقیه بریده شده و در مقابل این قدرت الهی گردنهای آنها خرد شده است.
وی با تاکید بر اینکه مردم ایران اسلامی زیر پرچم ولایت دشمن را در فاصلههای دور از مرزهای نظام اسلامی زمینگیر کرده است، اضافه کرد: تهاجم فرهنگی دشمن از موش شهاب و بمب اتم سهمگینتر و خطرناکتر است.
صفری با اشاره به اینکه استکبار با کودتا در ترکیه میخواستند این کشور را برای مقابله با ایران نا امن کنند، گفت: دشمن با این حرکت میخواست نگاه ایران را در منطقه شکستخورده جلوه دهد.
وی با تشریح اوضاع منطقه سوریه، یمن و عراق، گفت: آلسعود در منطقه قطعا شکست خورده خواهد بود.
