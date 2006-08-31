به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، باغبانيان كه در نخستين نشست مشترك نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با مديران دفاتر وابسته به سازمان ملل متحد در ايران سخن مي گفت، اظهار داشت: حفظ كرامت انساني كه از اهداف عمده سازمان ملل در بحث حفظ صلح و سعادت انسانهاست، ريشه در آموزه هاي دين ما و فرهنگ ايراني دارد و بايد توسعه همه جانبه بشري مورد توجه قرار گيرد.

وي افزود: تامين سلامت و ارتقاي انسان از وظايف اصلي حكومت هاست و بايد در انجام اين وظيفه در قبال اشرف مخلوقات كه جانشين خدا در روي زمين است عدالت رعايت شود.

نماينده نطنز ارائه عادلانه خدمات بهداشتي و درماني به آحاد جامعه را مورد تاييد قانون اساسي و از اصول مورد توجه سند چشم انداز 20 ساله دانست و ادامه داد: دولت بر اساس برنامه چهارم توسعه كشور مكلف است تا پايان برنامه از طريق شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي به مسايلي چون ايجاد امنيت تغذيه و تامين سبد غذايي مطلوب و كاهش بيماري ها بپردازد.

باغبانيان توضيح داد: اكنون سهم مردم ايران از درمان 55 درصد است در حالي كه بر اساس تعريف برنامه چهارم توسعه اين ميزان بايد به 30 درصد برسد و 70 درصد هزينه هاي درماني توسط دولت پرداخت شود.

نائب رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس يكي از علل اصلي مرگ و مير در كشورمان را حوادث جاده اي عنوان كرد و با تاكيد بر لزوم كاهش ميزان اين نوع مرگ ومير ها بر اساس برنامه هزاره سوم سازمان ملل متحد اظهار داشت: بايد تا پايان برنامه توسعه ميزان مرگ و ميرهاي ناشي از حوادث جاده اي به 50 درصد برسد.

اين نماينده اضافه كرد: خوشبختانه امروز ايران با پذيرش واقعيت درباره ايدز، بيماري هاي رواني و اعتياد يكي از كشورهاي پيشرو در كاهش خطرات و پيشگيري از موارد مذكور و درمان آنهاست.

باغبانيان گفت: جمهوري اسلامي از نخستين كشورهاي فعال در عرصه تدوين پيش نويس كنفراس مبارزه با اعتياد بود و افزايش پيوستن به اين كنوانسيون را در پارلمان خود تصويب كرد.

نائب رييس كميسيون بهداشت و درمان هفتم خاطرنشان كرد: سال گذشته در راستاي اجراي برنامه چهارم توسعه در بخش بهداشت، 55 درصد در بودجه 1384 افزايش ايجاد شد و همه روستاييان و ساكنان شهرهاي داراي جمعيت كمتر از 20 هزار نفر تحت پوشش بيمه خدمات درماني قرار گرفتند كه اين امر ايده آل سازمان بهداشت جهاني بود.

وي پيشتازي جمهوري اسلامي در پيوستن به كنوانسيون هاي بشر دوستانه را از افتخارات نظام دانست و برخورداري هر ايراني از خدمات بستري شدن با پرداخت 10 درصد هزينه ها استفاده رايگان از خدمات اورژانسي مراكز درماني دولتي و خصوصي و سقط جنين در شرايط خاص براي حفظ سلامت اهداي جنين به زوج هاي نابارور و اهداي اعضاي بدن افرادي كه دچار مرگ مغزي مي شوند از جمله اقدامات انجام شده در كشورمان درجهت تامين و حفظ و ارتقاي سلامت مردم و مرتبط با اهداف عاليه سازمان ملل متحد عنوان كرد.

نخستين نشست مشترك نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مسوولان آژانس هاي وابسته به سازمان ملل متحد در مركز مطالعات وزارت امور خارجه برگزار شد.