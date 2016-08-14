زنده شدن امیدهای کاروان ورزش ایران با طلاهای «رستم» و «سهراب»

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از برزیل، کاروان ورزش ایران که با ۶۳ ورزشکار به سی و یکمین دوره بازیهای المپیک اعزام شده، امیدوار است بتواند حداقل تعداد مدال ها و جایگاه دوره گذشته در لندن را تکرار کند.

با این حال نتایج هفته اول ورزشکاران کشورمان چنین امیدواری را ایجاد نکرده بود. بعد از ناکامی احسان حدادی نایب قهرمان دوره گذشته در رسیدن به فینال و حذف از مسابقات پرتاب دیسک در همان دور مقدماتی، این ناامیدی بیشتر شد.

با این حال وزنه برداری در دو شب طلایی توسط کیانوش رستمی و سهراب مرادی به دو مدال طلا دست پیدا کرد تا کاروان کشورمان به رده بیستم جدول رده بندی صعود کند. حالا این امیدواری وجود دارد که با درخشش کشتی آزاد و فرنگی و همچنین تکواندو، تعداد مدال های کاروان ایران افزایش پیدا کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سی و یکمین دوره بازیهای المپیک با حضور بیش از ۱۰ هزار ورزشکار از ۲۰۶ کشور از ۱۵ تا ۳۱ مردادماه به میزبانی شهر ریودوژانیرو برزیل برگزار خواهد شد. کاروان ورزش ایران در دوره قبل که به میزبانی لندن برگزار شد با کسب ۱۲ مدال (۴ طلا، ۵ نقره و ۳ برنز) به عنوان هفدهمی دست پیدا کرد.