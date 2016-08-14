زیرساخت لازم در ۸۸ درصد شهرک های گلستان ایجاد شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان، حجت اله خلیل زاده گفت: ۲۱ شهرک و نواحی صنعتی در مناطق مختلف استان دایر شده که زیرساخت های آنها در شرایط مناسب است، ولی برای رسیدن به شرایط ایده آل در ایجاد زیرساخت فاصله دارند.

وی افزود: ولی زیرساخت های فراهم شده در شهرک و نواحی صنعتی استان برای حضور سرمایه گذاری در ایجاد واحدهای صنعتی، از شرایط خوبی برخوردار است.

خلیل زاده از انجام طرح های گاز رسانی و مخابراتی در شهرک صنعتی مراوه تپه در شرقی ترین نقطه استان در سال جاری نیز خبر داد و گفت: این زیرساخت ها در شهرک صنعتی مراوه تپه در دست اجراست که نمونه بارز از مشارکت این شرکت در رفع محرومیت و جذب سرمایه گذار در مناطق محروم است.

وی به آماده بودن طرح گازرسانی به دو شهرک صنعتی در آزادشهر و رامیان اشاره کرد و افزود: اکنون این طرح در مرحله آزمایش برای بهره برداری رسمی قرار دارد و به زودی افتتاح می شود.

به گفته خلیل زاده صورتی برای اجرای این طرح در شهرک های صنعتی آزادشهر و رامیان هفت میلیارد ریال از محل اعتبارات تخصیصی به شرکت هزینه شده است.

وی با بیان این که اعتباری از ابتدای امسال از محل های تملک سرمایه ای و عمرانی در استان به شرکت برای ایجاد زیرساخت های مورد نیاز در شهرک ها و نواحی صنعتی اختصاص نیافته است، گفت: با این وجود شرکت از منابع داخلی به دنبال این است که تعدادی طرح بزرگ در حوزه زیرساختی را در ناحیه صنعتی آقچلی آزادشهر و ایجاد تصفیه خانه در شهرک های بندرگز و مینودشت با شرایط تامین اعتبار ۵۰درصد موردنیاز آن امسال عملیاتی کند.