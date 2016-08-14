برداشت شلیل و گلابی از باغات شهرستان البرز آغاز شد

علی همت زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: برداشت محصول شلیل از سطح 241 هکتار از باغات شهرستان البرز آغاز شده است.
مدیرجهاد کشاورزی استان قزوین تصریح کرد: متوسط عملکرد محصول شلیل حدود 9 تن در هکتار برآورد می شود که این شهرستان از لحاظ تولید محصول شلیل جایگاه خوبی دارد و از تولید کنندگان مهم این محصول در استان است.
همت زاده یادآورشد: متوسط عملکرد محصول شلیل در سال جاری بدلیل وقوع سرمای بهاره کمتر از میزان بلند مدت آن است.
وی افزود: عمده ارقام مورد استفاده این محصول در باغات منطقه شامل: شمس، مغان، رفعتی است که عمدتاً بصورت باغات ردیفی کشت می شود.
آغاز برداشت گلابی از سطح باغات شهرستان البرز
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان البرز همچنین گفت: عملیات برداشت گلابی رقم بیروتی از باغات این شهرستان آغاز شده است.
علی همت زاده با بیان این مطلب افزود: این شهرستان در سال زراعی جاری سطحی بالغ بر 162 هکتار از باغات گلابی را به خود اختصاص داده است.
وی متوسط عملکرداین محصول را 13تن در هکتار برآورد کرد.
همت زاده بیان کرد: در سال جاری میزان متوسط عملکرد گلابی بدلیل وقوع سرمای بهاره کمتر از میزان بلند مدت آن است.
وی اظهارداشت: عمده کشت گلابی در منطقه از نوع ردیفی با پایه های بذری رویشی است که از ارقام بیروتی، درگزی و دوشیز در باغات استفاده می شود.
نظر شما