آمریکا همچنان در صدر/ صعود ایران به رده بیست و یکم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ریودوژانیرو،در هشتمین روز از رقابتهای سی و یکمین دوره بازیهای المپیک برزیلمدالهای رنگارنگی در رشته های دوومیدانی، بوکس، دوچرخه سواری پیست، وزنه برداری، تیراندازی، تنیس و آخرین روز از برگزاری رقابتهای رشته های شنا، روئینگ و ترامپولین توزیع شد

در پایان این روز آمریکا با ۶۱ مدال شامل ۲۴ مدال طلا، ۱۸ نقره و ۱۹ برنز در صدر جدول ایستاد. چین با ۴۱ مدال شامل ۱۳ مدال طلا، ۱۱ نقره و ۱۷ برنز در رده دوم است. بریتانیایی که از روز گذشته به رده سوم جدول صعود کرده اند در روز هشتم با افزایش مدالهای خود به عدد ۳۰ جایگاه سوم را حفظ کرده است. این کشور هم اکنون صاحب ۱۰ مدال طلا، ۱۳ نقره و ۷ برنز است.

کشورهای آلمان، ژاپن، روسیه، استرالیا، کره جنوبی نیز در رده های بعدی قرار دارند.

ایران در پایان روز هشتم با کسب دومین مدال طلای خود در مجموع با دو نشان طلا به رده بیست و یکم صعود کرد. هم اکنون ایران بعد از کشورهای چین، ژاپن، کره جنوبی و تایلند در بین کشورهای آسیایی پنجم است .

برزیل میزبان بازیها در آخرین روز رقابتهای جودو صاحب یک نشان برنز دیگر شد و جمع مدالهای خود را به عدد چهار رساند و در رده بیست و ششم قرار گرفته است.