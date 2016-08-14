  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۴ مرداد ۱۳۹۵، ۹:۱۸

تحولات میدانی سوریه/

مواضع تروریست های «جیش الفتح» زیر آتش ارتش سوریه

مواضع تروریست های «جیش الفتح» زیر آتش ارتش سوریه

در ادامه نبرد های ارتش سوریه و مقاومت مردمی این کشور با تروریست های تکفیری، ارتش سوریه مواضع تروریست های «جیش الفتح» در استان ادلب در هم کوبید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از«دام پرس»، ارتش سوریه با بهره گیری از جنگنده بمب افکن ها و نیز موشک های زمین به زمین مناطقی از استان ادلب را مورد هدف قرار داد. در این حملات پایگاه و مواضع تروریست های «جیش الفتح» و نیز «فلیق الشام» واقع در پادگان «الحامدیه» مورد اصابت بمب ها و موشک های ارتش سوریه قرار گرفت.

در همین حال گزارش ها از حومه جنوبی حلب حاکی از آن است که نیروی هوایی ارتش سوریه مواضع تروریست های موسوم به «حزب الترکستانی» را در اطراف شهر «خلصه» و «الحمیره» مورد اصابت دقیق قرار داد که منجر به هلاکت تعدادی از تروریست ها شده است.

همچنین درگیری با تروریست ها در استان های جنوبی سوریه نیز در جریان است و ارتش سوریه مواضع تروریست ها را در استان قنطیره هدف قرار داد. در این حملات که در مناطق «الحمیدیه» و شهر «المهدمه» صورت گرفت ارتش مواضع تروریست ها را با استفاده از توپخانه سنگین زیر آتش خود گرفت که منجر به کشته و مجروح شدن تعدادی از تروریست ها شد.

در همین حال درگیری میان ارتش سوریه و تروریست های تکفیری در حومه«داریا» ادامه دارد و نیروهای ارتش با پاکسازی چندین ساختمان حلقه محاصره تروریست ها را تنگ تر کرده اند.

کد مطلب 3740514

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها