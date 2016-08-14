۲۲۶۶ واحد مسکن مهر به مناسبت هفته دولت در گلستان افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان، ابراهیم مبارک قدم از واگذاری و افتتاح دو هزار و ۲۶۶ واحد مسکن مهر در قالب ۲۱ پروژه دولتی، خودمالک و بافت فرسوده همزمان با هفته دولت امسال در استان خبر داد و اظهارکرد: این واحدها شامل یک هزار و ۴۴۳ واحد در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر جمعیت و ۴۱۲ واحد در شهرهای کمتر از ۲۵ هزار نفر جمعیت و تعداد ۴۱۱ واحد در بافت فرسوده می شود.

به گفته دبیر شورای مسکن گلستان، این واحدها در شهرستان های آق قلا، بندرترکمن، کردکوی، گرگان، گنبدکاووس، مینودشت، آزادشهر، علی آباد کتول و کلاله ساخته شده اند.

مبارک قدم با اشاره به اینکه اعتبارات هزینه شده برای پروژه های مسکن مهر از منابع اعتباری استانی و ملی نبوده و از محل سهم آورده متقاضیان و تسهیلات بانکی تامین شده است، رقم ریالی آن را ۴۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال ذکر کرد.