به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه RMIT ملبورن استرالیا با انجام مطالعه بر روی ۱۲ هزار دانش آموز به بررسی رابطه بازی های ویدئویی آنلاین و تاثیر آن بر روی عملکرد آموزشی آنها پرداختند و متوجه شدند که این موضوع تاثیر مثبتی بر روی برخی از دروس دانش آموزان دارد.

به گفته محققان اگر چه گذراندن وقت در فیس بوک و سایر شبکه های اجتماعی می تواند عملکرد ضعیف کودکان در مدرسه را به دنبال داشته باشد اما انجام بازی های ویدئویی چنین تاثیر مخربی را بر روی آنها ندارد.

نتایج مطالعات جدید نشان می دهد که انجام بازی های ویدئویی می تواند موجب افزایش مهارت نوجوانان در ریاضی، علوم و خواندن هم شود.

همچنین محققان استرالیایی بر این باور هستند که انجام بازی های ویدئویی موجب بهبود مهارت های مختلف یادگیری در مدرسه نیز خواهد شد.

نتایج تحقیق حاکی از این موضوع است که آن دست از دانش آموزانی که تقریبا هر روز به انجام بازی های آنلاین می پردازند دارای میانگین نمره بیشتری در درس ریاضی و علوم نسبت به سایر دانش آموزانی هستند که چنین رویه ای را دنبال نمی کنند.

این در حالی است که محققان به هیچ وجه انجام بازی های خشن را پیشنهاد نمی کنند.

در واقع با انجام بازی های ویدیویی، شخص باید به حل معماهای موجود در بازی بپردازد تا به مرحله بعد برسد که این امر باعث بکارگیری اطلاعات عمومی و مهارت های مرتبط با خواندن، ریاضی و علوم می شود که دانش آموز آنها را در مدرسه فرا گرفته است.

البته تحقیقات نشان می دهد، استفاده از شبکه های اجتماعی برای دانش آموزان موجب کاهش چشمگیر نمرات آنها می شود.