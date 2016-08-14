به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد لرستان، جاسم محمدی فارسانی در این رابطه گفت: کمیته امداد امام خمینی در راستای صیانت از حریم خانواده در زمینه های متعدد فرهنگی، اجتماعی با اهداف کلان و سیاست های مدون وبرنامه ریزی شده در قالب برنامه توسعه ششم و میان مدت سال ۹۵ خدماتی را بر اساس کمیت و کیفیت طراحی و در دست اجرا دارد.

محمدی فارسانی با ارائه گزارشی از عملکرد سه ماهه حوزه فرهنگی استان لرستان، افزود: اولین اولویت این نهاد در کنترل و مبارزه با آسیب های اعتیاد، بی بند وباری، طلاق، حاشیه نشینی آموزش و مباحث فرهنگی است که به شیوه مشاوره فردی و گروهی، تشکیل کارگاه های آموزش کلاسی و اردو های زیارتی تربیتی با رویکرد مباحث اعتقادی، دینی واخلاقی پیش می رود.

وی ادامه داد: در سه ماهه اول سال ۹۴ تعداد ۴ هزار و ۶۸۷ نفر ازخدمات مشاوره و راهنمایی بهره مند شده اند و این تعداد در سال ۹۵ بیش از ۶ هزار و ۷۲ نفر با رشد ۲۱ درصدی است.

محمدی فارسانی اظهار کرد: در سال ۹۵ با تغییرات در شیوه های آموزشی و استانداردسازی، آموزش بر اساس تقسیم بندی جامعه هدف به معرض آسیب و آسیب دیده درگروه های زنان سرپرست خانواده با سلامت روان پایین، زنان مطلقه، زنان خانواده زندانی، دختران بازمانده از تحصیل، نوجوانان در معرض خطر اعتیاد ۱۷-۱۴ ساله، خانواده معتادان برگزار می شود.

وی ادامه داد: همچنین آموزش ها با اولویت مناطق محروم وحاشیه نشین بر اساس مناطق جغرافیایی محل سکونت تقسیم بندی و در طول سال با استفاده از شیوه های آموزشی و بهره مندی از اساتید حوزه ودانشگاه توانمند سازی فکری وفرهنگی ارائه می شود.

بیش از هزار و ۴۰۰ مددجوی لرستانی از آموزش های فنی و حرفه ای بهره مند شدند

مدیر کل کمیته امداد استان لرستان گفت: در ۴ ماهه سال ۹۵، هزار و ۴۹۸ مددجوی تحت حمایت از آموزش های فنی و حرفه ای این نهاد در رشته های کشاورزی، دامپروری، شیلات، صنایع دستی، فعالیت های صنعتی و خدمات بهره مند شدند.

محمدی فارسانی با اشاره به اینکه هدایت شغلی دانش آموزان دوره دبیرستان برای کسب مشاغل فنی از اهداف ارائه این آموزش ها در کمیته امداد است، افزود: در محدوده سنی ذکر شده و در ۴ ماهه اول امسال ۱۱۰ نفر از دانش آموزان دوره دبیرستان در رشته صنایع دستی آموزش های لازم را فراگرفتند.

وی ادامه داد: از اهداف دیگر برگزاری این دوره های آموزشی می توان به ارتقای دانش فنی و مهارت های حرفه ای مددجویان از طریق آموزش های مقدماتی، بلند مدت، آموزش های تکمیلی فنی و حرفه ای، کارآفرینی و ترویجی متناسب با نیازهای شغلی منطقه به منظور کاریابی، اشتغال زایی و افزایش بازدهی طرح های در حال اجرا اشاره کرد.

محمدی فارسانی بیان کرد: حرفه آموزی با رویکرد برنامه ریزی برای آموزش و آشنایی دانش آموزان دوره دبیرستان با استفاده از فرصت تعطیلات تابستانی با هدف توانمندسازی این افراد برای ورود با بازار کار انجام می پذیرد لذا در آموزش های بلند مدت مهارت آموزی ۹۹ مددجو در رشته های کشاورزی ، دامپروری و خدمات شرکت کردند.