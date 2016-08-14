استفاده از اهرم فشار در هدایت تحصیلی دانش آموزان کارساز نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مروارید شامگاه شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش اظهار داشت: جامعه به شغل های مختلفی نیاز داشته و باید با فرهنگسازی و نه با اجبار زمینه برقراری توازن تحصیلی بین مدارس این استان فراهم شود.

وی خواستار بررسی کارشناسانه موضوع هدایت تحصیلی دانش آموزان شد.

وی افزود: مشکلات مربوط به هدایت تحصیلی دانش آموزان فقط ناشی از عملکرد آموزش و پرورش نیست، بلکه ضعف برنامه ریزی ما از گذشته در این امر دخیل است.

استاندار ایلام با اشاره به اینکه استفاده از اهرم اجبار در هدایت تحصیلی دانش آموزان کارساز نیست، یادآور شد: مسئولان مربوطه و از جمله صدا و سیما بایستی در زمینه موضوع هدایت تحصیلی دانش آموزان، آموزش های لازم را به والدین ارائه کنند.

مروارید در بخشی دیگر از سخنان خود خواستار اختصاص حداقل هشت درصد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای شهرستان ها به نوسازی و بهسازی فضاهای آموزشی شد و تاکید کرد: فرمانداران در توزیع اعتبارات مربوط به فضاهای آموزشی، مناطق چهارگانه آموزش و پرورش را مورد توجه قرار دهند.

وی با اشاره به کمبود اعتبارات عمرانی اضافه کرد: طبق بررسی های صورت گرفته، برای رفع مشکلات طرح های عمرانی استان، سالانه نیاز به ۱۰ هزار میلیارد ریال اعتبار است، اما در حال حاضر سهم استان از محل اعتبارات عمرانی کشور، دو هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال یعنی حدود یک چهارم رقم مورد نیاز است که لازم است با اولویت بندی، طرح های مهم تر را زودتر به پایان برسانیم.

رئیس شورای آموزش و پرورش استان ایلام همچنین در خصوص نقل و انتقال معلمان گفت: رعایت قانون و نبود تبعیض بین معلمان در این موضوع سرلوحه کار مسئولان آموزش و پرورش قرار گیرد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری ایلام نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت علم و آموزش و پرورش اظهار کرد: موضوع های مرتبط با آموزش و پرورش و بطور کلی علم، جزء اولویت های کاری مدیریت ارشد استان است.

حسین کلانتری اضافه کرد: در هفته دولت ۱۷ فضای آموزشی در سطح استان به بهره برداری و ۱۴ پروژه نیز کلنگ زنی خواهد شد.