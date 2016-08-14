۳۵ هیئت مذهبی ویژه بانوان در نهاوند فعالیت دارند

حجتالاسلام موسی محبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هیئت های مذهبی برای ثبت هیئت خود و گرفتن مجوز باید مراحل قانونی را در اداره تبلیغات اسلامی سپری کنند، گفت: تاکنون ۲۴۵ هیئت موفق به دریافت مجوز فعالیت شده اند.
محبی به نقش بانوان در برگزاری و سازماندهی برنامههای فرهنگی و مذهبی شهرستان نهاوند اشاره کرد و گفت: تاکنون ۳۵ هیئت مذهبی مخصوص بانوان در شهرستان نهاوند تشکیلشده و مجوز قانونی نیز دریافت کرده اند.
رئیس تبلیغات اسلامی نهاوند گفت: هیئات مذهبی بانوان در مناسبت های مختلف مذهبی نسبت به برگزاری برنامه های متنوع اقدام می کنند و گزارش فعالیت ها در پرونده آنها درج و ثبت میشود.
وی اظهار داشت: با توجه به گستردگی برنامههای فرهنگی در مساجد، شورای هیئتهای مذهبی که با انتخاب خود هیئتها معرفیشده اند باید نقش نظارتی خود را بهخوبی ایفا کند و به وظایف خود عمل کنند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی نهاوند افزود: یکی از مواردی که شورای هیئتهای مذهبی باید بررسی کند موضوع خرافات و بدعتهایی است که در بعضی از هیئتها وجود دارد و این شورا باید با همکاری نسبت به حل این مشکل اقدام کند.
وی عنوان کرد: با توجه به اینکه به ماههای محرم و صفر نزدیک میشویم جلسات و همایشهای مختلفی باهدف آموزش مداحان و توجیه کردن اعضای هیئتهای مذهبی برای بهتر برگزار کردن مراسمهای عزاداری برگزار خواهیم کرد.
محبی همچنین عنوان کرد: با توجه به جنگ نرم و به تعبیر مقام معظم رهبری شبیخون فرهنگی، دشمن درصدد دور کردن جوانان از فرهنگ اصیل اسلامی و دینی است بنابراین نقش هیئتهای مذهبی در جذب جوانان به برنامههای فرهنگی بسیار مهم است.
وی اظهار داشت: باید مسئولان هیئتهای مذهبی جوانان را جذب و با سپردن بعضی از کارها به آنها زمینه خودباوری و مسئولیتپذیری را در جوانان تقویت کنند.
رئیس تبلیغات اسلامی نهاوند افزود: تشویق جوانان به حضور در برنامههای مذهبی و حاضر شدن در مساجد باعث تقویت روحیه دینی آنها شده و راهکار بسیار مناسبی برای مقابله با تهاجم نرم دشمن است.
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