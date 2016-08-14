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۲۴ مرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۲۵

رئیس تبلیغات اسلامی نهاوند:

۳۵ هیئت مذهبی ویژه بانوان در نهاوند فعالیت دارند

۳۵ هیئت مذهبی ویژه بانوان در نهاوند فعالیت دارند

نهاوند- رئیس تبلیغات اسلامی نهاوند گفت: ۳۵ هیئت مذهبی بانوان در راستای انجام فعالیت های فرهنگی در شهرستان نهاوند به ثبت رسیده است.

حجت‌الاسلام موسی محبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هیئت های مذهبی برای ثبت هیئت خود و گرفتن مجوز باید مراحل قانونی را در اداره تبلیغات اسلامی سپری کنند، گفت: تاکنون ۲۴۵ هیئت موفق به دریافت مجوز فعالیت شده اند.

محبی به نقش بانوان در برگزاری و سازمان‌دهی برنامه‌های فرهنگی و مذهبی شهرستان نهاوند اشاره کرد و گفت: تاکنون ۳۵ هیئت مذهبی مخصوص بانوان در شهرستان نهاوند تشکیل‌شده و مجوز قانونی نیز دریافت کرده اند.

رئیس تبلیغات اسلامی نهاوند گفت: هیئات مذهبی بانوان در مناسبت های مختلف مذهبی نسبت به برگزاری برنامه های متنوع اقدام می کنند و گزارش فعالیت ها در پرونده آنها درج و ثبت می‌شود.

وی اظهار داشت: با توجه به گستردگی برنامه‌های فرهنگی در مساجد، شورای هیئت‌های مذهبی که با انتخاب خود هیئت‌ها معرفی‌شده اند باید نقش نظارتی خود را به‌خوبی ایفا کند و به وظایف خود عمل کنند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی نهاوند افزود: یکی از مواردی که شورای هیئت‌های مذهبی باید بررسی کند موضوع خرافات و بدعت‌هایی است که در بعضی از هیئت‌ها وجود دارد و این شورا باید با همکاری نسبت به حل این مشکل اقدام کند.

وی عنوان کرد: با توجه به اینکه به ماه‌های محرم و صفر نزدیک می‌شویم جلسات و همایش‌های مختلفی باهدف آموزش مداحان و توجیه کردن اعضای هیئت‌های مذهبی برای بهتر برگزار کردن مراسم‌های عزاداری برگزار خواهیم کرد.

محبی همچنین عنوان کرد: با توجه به جنگ نرم و به تعبیر مقام معظم رهبری شبیخون فرهنگی، دشمن درصدد دور کردن جوانان از فرهنگ اصیل اسلامی و دینی است بنابراین نقش هیئت‌های مذهبی در جذب جوانان به برنامه‌های فرهنگی بسیار مهم است.

وی اظهار داشت: باید مسئولان هیئت‌های مذهبی جوانان را جذب و با سپردن بعضی از کارها به آن‌ها زمینه خودباوری و مسئولیت‌پذیری را در جوانان تقویت کنند.

رئیس تبلیغات اسلامی نهاوند افزود: تشویق جوانان به حضور در برنامه‌های مذهبی و حاضر شدن در مساجد باعث تقویت روحیه دینی آن‌ها شده و راهکار بسیار مناسبی برای مقابله با تهاجم نرم دشمن است.

کد مطلب 3740596

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