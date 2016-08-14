دور شدن از الگوهای ارزشی عامل اصلی گسترش بد حجابی در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد جمشیدی صبح یکشنبه در نشست اعضای شورای هیئات مذهبی گفت: دور شدن از الگوهای ارزشی و اخلاقی عامل اصلی گسترش بد حجابی و بی‌عفتی در جامعه است.

حجت‌الاسلام جمشیدی با بیان اینکه دشمن با ترویج و تبلیغ فرهنگ غرب در همه ابعاد زندگی مردم، به دنبال دور کردن آنها از الگوهای ارزشی و اخلاقی است، گفت: خانواده ها باید الگوهای اخلاقی وارزشی دینی را به جوانان خود معرفی کنند.

وی گفت: متاسفانه امروزه جوانان به اندازه ای که از بازیگران و هنر پیشه‌ها الگو می‌گیرند از ائمه اطهار و اهل بیت(ع) درسی نمی‌گیرند زیرا آنها را آنگونه که لازم است، نشناخته‌اند.

حجت‌الاسلام جمشیدی با بیان اینکه حجاب و حیا راه های سوء استفاده را سد و شعله های شهوت را خاموش می‌کند، اظهار داشت: حجاب تنها یک حکم و تکلیف الهی نیست بلکه حقی است که زنان و مردان باید از آن دفاع کرده و آن را حفظ کنند تا به واسطه آن هم خود به رشد و کمال برسند و هم جامعه را به آرامش و سلامت برسانند.

افراد در جامعه باید نسبت به همدیگر احساس مسئولیت کنند

وی با بیان اینکه افراد در جامعه باید نسبت به همدیگر احساس مسئولیت کنند، گفت: دین اسلام به مسئولیت های اجتماعی افراد توجه ویژه ای دارد و افراد نیز باید در برابر منکرات وانجام معروفات حساس باشد و اگر در جامعه ای منکری نهادینه شود ومردم نسبت به آن بی تفاوت باشند، اعضای آن در قیامت حسرت خواهند خورد.

وی تباه کردن آخرت خود برای دنیای دیگران را از عوامل دیگر حسرت انسان در قیامت عنوان کرد و گفت: اسلام هم به دنیا و هم آخرت توجه دارد وانسان نباید دین خود را به دنیایی که وسیله ای برای رسیدن انسان به سعادت است، بفروشد.

وی اظهار داشت: در جوامع امروزی که دشمن با رسانه های ارتباطی و فضای مجازی دین داری شیعه و به‌ویژه جوانان را مورد تهدید و هجمه قرار داده، مواظبت از دین و فضایل اخلاقی بسیار سخت خواهد بود و اگر کسی به خاطر دنیا طلبی و وسوسه های دشمن دین خود را بفروشد در قیامت حسرت خواهد خورد.

حجت‌الاسلام جمشیدی با استناد به روایتی از امام علی(ع) عنوان کرد: بدترین حسرتها در قیامت برای انسانهایی است که به خاطر رفاه و خوشی دیگران دین خود را می فروشند.

بهترین راه پیشگیری و کاهش معضلات اجتماعی توجه به آموزه‌های دینی است

وی بهترین راه پیشگیری و کاهش معضلات اجتماعی را توجه به آموزه‌های دینی دانست و گفت: مهم ترین راه پیشگیری و کاهش معضلات در همه بخش ها و مقابله با آسیب های اجتماعی توجه بیشتر به حوزه فرهنگ، اخلاقیات، معنویات و ورود از منظر دین است.

وی عنوان کرد: با توجه به اینکه بسیاری از آسیب های اجتماعی متوجه خانواده و بانوان در جامعه است، باید برنامه هایی در این حوزه اجرا می شود در راستای تقویت باورهای دینی و بیداری و آگاهی بخشی بانوان به آسیب ها و مضرات معضلات اجتماعی باشد.

جمشیدی شناسایی مشکلات و نیازهای بانوان و خانواده در بخش های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و بهداشتی و یکپارچه بودن همه دستگاه ها به خصوص فرهنگی را در کاهش نابرابری های جنسیتی و فراهم کردن زمینه برای مشارکت همه جانبه بانوان در همه عرصه ها مهم بیان کرد.