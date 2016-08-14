غلامرضا رضایی فر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه خرید تجهیزات و لوازم مورد نیاز در پروژه های عمرانی از محل تولیدات داخلی به مبلغ تقریبی ۳۵۵ میلیارد ریال از جمله پروژه های اقتصاد مقاومتی در سال جاری محسوب می شود، اظهار کرد: اجرای ۱۵ کیلومتر توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب در کرج یکی دیگر از این اقدامات در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است.

وی با بیان اینکه ۲۸۱ میلیارد ریال در قالب ۶۵ پروژه به پیمانکاران دارای صلاحیت واگذار شده است، افزود: اجرای ۱۱۲ کیلومتر توسعه شبکه فاضلاب منطقه حسن آباد کرج با نصب انشعاب مربوطه به مبلغ ۵۶ میلیارد ریال به روش فاینانس داخلی در راستای تنوع بخشی منابع مالی پروژه ها از جمله مهم ترین اقدامات این بخش بشمار می آید.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز خاطرنشان کرد: عملیات «بی.او.او» ساخت آب شیرین کن اشتهارد و بهره برداری از آن در سال جاری در راستای تنوع بخشی تامین منابع مالی پروژه ها انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه پیشرفت فیزیکی پروِژه آب شیرین کن در حال حاضر ۳۱ درصد است و پیش بینی می شود در ایام الله دهه فجر افتتاح شود، تصریح کرد: بهره برداری از بخش مایع تصفیه خانه شهر جدید هشتگرد در خرداد ماه سال جاری آغاز شده است.

رضایی فر تکمیل استریم اول از مدول اول تصفیه خانه فاضلاب شهر جدید هشتگرد با ظرفیت ۵۰ هزار نفر را از جمله پروژه های اولویت دار مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان برشمرد و گفت: شروع عملیات تصفیه خانه آب شماره ۳ به روش «بی.او.تی» به ظرفیت ۵۰۰ لیتر در ثانیه و پیش بینی پیشرفت ۲۰ درصد در سال جاری تحقق می یابد.