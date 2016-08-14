استفاده از عبارات نسنجیده در مورد رئیس جمهور نادرست است

به گزارش خبرنگار مهر در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی محمود صادقی نماینده مردم تهران در اخطار اصل 113 قانون اساسی گفت:در رو زهای اخیر متاسفانه شاهد هستیم از تریبون های رسمی کشور اهانت های صریح و آشکاری به ریاست جمهوری می شود.

عضو هیات رئیسه فراکسیون امید ادامه داد:در شرایطی که ما نیاز داریم برای پیگیری تعهداتی که بیگانگان به ما در توافق هسته ای دادند از دولت پشتیبانی قاطعی کنیم و حاکمیت یکپارچه ای را در برابر بیگانگان نشان دهیم این گونه اظهارات آن هم از تریبون های رسمی کشور مخالفت آشکار با یکپارچگی و یگانگی نظام است.

وی تاکید کرد: ما این گونه مخالفت ها را بر خلاف مصالح عمومی کشور می دانیم و از رئیس مجلس انتظار داریم در نطقشان به این مسئله بپردازند تا اجازه ندهیم در برابر بیگانگان دولت رسمی مان این گونه تضعیف شود.

در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این اخطار گفت: اخطار و تذکر ایشان به معنایی وارد است. ما در شرایط فعلی نیازمند وفاق ملی هستیم مخصوصا بعضی از عبارت نسنجیده به کار بردنش در مورد مقامات مسئول و رئیس جمهور کار نادرستی است و باید دقت لازم در این زمینه صورت گیرد.