به گزارش خبرنگار مهر،علی لاریجانی در نشست علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی اسلامی اعضای ناظر مجلس در شورای حل اختلاف و رسیدگی به شکایت استان‌ها را که از سوی نمایندگان انتخاب شده بودند را به شرح زیر قرائت کرد.

استان آذربایجان شرقی؛ ضیاءالله اعزازی با ۱۷۷ رأی، احمد علیرضا بیگی با ۱۷۴ رأی،

آذربایجان غربی؛ شهروز برزگر با ۱۳۴ رأی، روح‌الله حضرت‌پور با ۱۳۴ رأی

اردبیل؛ سید عنایت‌الله میرزاده با ۱۷۷ رأی، رضا کریمی با ۱۷۸ رأی

اصفهان؛ حیدرعلی عابدی با ۱۴۰ رأی، ابوالفضل ابوترابی با ۱۳۷ رأی

البرز؛ محمدجواد کولیوند با ۱۶۳ رأی، عزیز اکبریان با ۱۴۸ رأی

ایلام؛ سلام امینی با ۱۶۵ رأی، شادمهر کاظم‌زاده با ۱۶۲ رأی

چهارمحال و بختیاری؛ اردشیر نوریان با ۱۷۳ رأی، محمد خالدی با ۱۷۲ رأی

بوشهر؛ محمدباقر سعادت با ۱۷۸ رأی، عبدالحمید خدری با ۱۷۶ رأی

تهران؛ محمدجواد فتحی با ۱۸۰ رأی، حسن نوروزی با ۱۵۷ رأی

خراسان رضوی؛ رضا شیران خراسانی با ۱۶۹ رأی، محمد دهقانی با ۱۶۴ رأی

خراسان شمالی؛ هادی شوشتری با ۱۶۰ رأی، علی اکبری با ۱۵۵ رأی

زنجان؛ سید مرتضی خاتمی با ۱۳۶ رأی، احمد بیدگلی با ۱۳۳ رأی

سمنان؛ احمد همتی با ۱۶۲ رأی، غلامرضا کاتب با ۱۵۶ رأی

سیستان و بلوچستان؛ علی یار محمدی با ۱۳۹ رأی، حسینعلی شهریاری با ۱۳۵ رأی

فارس؛ مسعود رضایی با ۱۷۹ رأی، سیدحسین افضلی با ۱۷۹ رأی

قزوین؛ سیده حمیده زرآبادی با ۱۳۵ رأی، بهمن طاهرخانی با ۱۳۲ رأی

قم؛ احمد امیرآبادی فراهانی با ۱۶۴ رأی، مجتبی ذوالنوری با ۱۳۹ رأی

کردستان؛ علی محمد مرادی با ۱۲۸ رأی، منصور مرادی با ۱۲۸ رأی

کهگیلویه و بویراحمد؛ غلام محمد زارعی با ۱۳۵ رأی، عدل هاشمی‌پور با ۱۳۴ رأی

گلستان؛ شهرام کوسه قراوی با ۱۵۷ رأی، نورمحمد تربتی‌ن‍ژاد با ۱۳۷ رأی

گیلان؛ ولی داداشی با ۱۵۱ رأی، حسن خسته‌بند با ۱۴۷ رأی

لرستان؛ الهیار ملکشاهی با ۱۵۸ رأی، عباس گودرزی با ۱۵۵ رأی

مازندران؛ قاسم احمدی لاشکی با ۱۷۳ رأی، علی‌اصغر یوسف‌نژاد با ۱۵۹ رأی

مرکزی؛ محمدرضا منصوری با ۱۴۹ رأی، علی ابراهیمی با ۱۴۴ رأی

هرمزگان؛ سید مصطفی ذوالقدر با ۱۶۷ رأی، احمد مرادی با ۱۶۵ رأی

همدان؛ محمد کاظمی با ۱۳۰ رأی، محمدعلی پورمختار با ۱۲۸ رأی

یزد؛ کمال دهقانی فیروزآبادی با ۱۷۲ رأی، سید ابوالفضل موسوی با ۱۴۶ رأی

خراسان جنوبی؛ سیدمحمدباقر عبادی با ۱۴۱ رأی، محمدرضا امیرخانی با ۱۳۸ رأی

کرمان؛ یحیی کمالی پور با ۱۹۰ رأی، شهباز حسن‌پور بیگلری با ۱۹۱ رأی

خوزستان؛ حبیب‌الله کشت‌زر با ۱۷۶ رأی/ همایون یوسفی با ۱۶۱ رأی /