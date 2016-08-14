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۲۴ مرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۰۹

کدخدایی مطرح کرد:

الزامات برگزاری انتخابات به شیوه الکترونیکی

الزامات برگزاری انتخابات به شیوه الکترونیکی

سخنگوی شورای نگهبان در مطلبی در صفحه شخصی خود به بیان الزامات برگزاری انتخابات به شیوه الکترونیکی پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی کدخدایی امروز یکشنبه ۲۴ مرداد ماه ۹۵ در کانال تلگرام خود نوشت: امروزه آنچه از آن به عنوان انتخابات الکترونیک یاد می شود و در کشورهایی مانند برزیل، هند و فلیپین اجرا می گردد در دو مفهوم به کار می رود: اول انتخابات به وسیله دستگاه ها و ماشین هایی که وظیفه اخذ آرا، شمارش و تجمیع آرا را بر عهده دارند و دوم علاوه بر انجام این مراحل، اخذ رای اینترنتی یا (e-voting) را نیز انجام می دهند.

آنچه در کشور عزیز ما قرار است انجام پذیرد مرتبه اول یعنی انتخابات الکترونیک به مفهوم اخذ، شمارش و تجمیع آرا به وسیله دستگاه های الکترونیک می باشد که مرحله آخر آن از سال های ۸۰ به بعد در شورای نگهبان انجام شده است.

مرحله تجمیع آرا به دلیل اینکه امری است تخصصی و محدود به زمان خاصی نیست می تواند با دقت انجام پذیرد و در این مرحله رای دهندگان وظیفه ای بر عهده ندارند. آنچه در این روش مهم است موضوع احراز هویت رای دهندگان و اخذ آرا می باشد که نیازمند تبیین بیشتری است و در روزهای آتی پیرامون آن بیشتر سخن خواهیم گفت.

کد مطلب 3740636

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