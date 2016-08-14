۱۰۰ سطل زباله در معابر شهرکرد نصب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری شهرکرد، نورالله غلامیان دهکردی اظهار داشت: برای خرید این تعداد سطل زباله افزون بر ۲۰۰ میلیون ریال هزینه شده است.

وی با اشاره به اینکه این اقدام موجب کاهش پراکندگی زباله های شهری در معابر عمومی می شود، گفت: با نصب و افزایش سطل های زباله، زمینه تسریع در عملیات جمع آوری زباله شهری را فراهم خواهد کرد.

شهردار شهرکرد افزود: سطل های زباله اموال عمومی هستند و مردم هم باید از آن ها در برابر تخریب و صدمه محفاظت کنند.

غلامیان دهکردی گفت: شادابی و طراوت جامعه به سلامت افراد آن جامعه بستگی دارد و در این راستا نیاز به مسئولیت پذیری شهروندان هستیم.