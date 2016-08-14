  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۴ مرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۱۵

شهردار شهرکرد:

۱۰۰ سطل زباله در معابر شهرکرد نصب شد

۱۰۰ سطل زباله در معابر شهرکرد نصب شد

شهرکرد- شهردار شهرکرد از نصب ۱۰۰ عدد سطل زباله فلزی در راستای توجه به پاکیزگی و نظافت شهر در معابر شهرکرد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری شهرکرد، نورالله غلامیان دهکردی اظهار داشت: برای خرید این تعداد سطل زباله افزون بر ۲۰۰  میلیون ریال هزینه شده است.

وی با اشاره به اینکه این اقدام موجب کاهش پراکندگی زباله های شهری در معابر عمومی می شود، گفت: با نصب و افزایش سطل های زباله، زمینه تسریع در عملیات جمع آوری زباله شهری را فراهم خواهد کرد.

شهردار شهرکرد افزود: سطل های زباله اموال عمومی هستند و مردم هم باید از آن ها در برابر تخریب و صدمه محفاظت کنند.

غلامیان دهکردی گفت: شادابی و طراوت جامعه به سلامت افراد آن جامعه بستگی دارد و در این راستا نیاز به مسئولیت پذیری شهروندان هستیم.

کد مطلب 3740644

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها