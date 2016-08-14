اراضی کشاورزی لردگان با مشکل کمبود آب مواجه است

محمد خالدی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه اراضی کشاورزی شهرستان لردگان چهارمحال و بختیاری با مشکل کمبود آب مواجه شده است، اظهار داشت: شهرستان لردگان به عنوان قطب تولید محصولات زراعی چهارمحال و بختیاری به شمار می رود که هم اکنون اراضی کشاورزی این شهرستان با مشکل کمبود آب مواجه است.

وی عنوان کرد: سطح آب های زیر زمینی در این شهرستان افت شدیدی داشته است و بسیاری از چاه های کشاورزی این منطقه خشک شده است.

نماینده مردم لردگان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اجرای طرح های آبیاری تحت فشار در این شهرستان باید با سرعت بیشتر اجرا شود.

وی بیان کرد: بهره گیری از ظرفیت آب رودخانه های جاری در شهرستان می تواند زمینه توسه باغداری و کشاورزی را در این منطقه رونق دهد.

نماینده مردم لردگان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بهره گیری از ظرفیت های حوزه کشاورزی می تواند نرخ بیکاری را در این شهرستان کاهش دهد.