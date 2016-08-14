  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۴ مرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۲۷

نماینده مردم لردگان در مجلس:

اراضی کشاورزی لردگان با مشکل کمبود آب مواجه است

اراضی کشاورزی لردگان با مشکل کمبود آب مواجه است

شهرکرد- نماینده مردم لردگان در مجلس شورای اسلامی گفت: اراضی کشاورزی شهرستان لردگان چهارمحال و بختیاری با مشکل کمبود آب مواجه شده است.

محمد خالدی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه اراضی کشاورزی شهرستان لردگان چهارمحال و بختیاری با مشکل کمبود آب مواجه شده است، اظهار داشت: شهرستان لردگان به عنوان قطب تولید محصولات زراعی چهارمحال و بختیاری به شمار می رود که هم اکنون اراضی کشاورزی این شهرستان با مشکل کمبود آب مواجه است.

وی عنوان کرد: سطح آب های زیر زمینی در این شهرستان افت شدیدی داشته است و بسیاری از چاه های کشاورزی این منطقه خشک شده است.

نماینده مردم لردگان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اجرای طرح های آبیاری تحت فشار در این شهرستان باید با سرعت بیشتر اجرا شود.

وی بیان کرد: بهره گیری از ظرفیت آب رودخانه های جاری در شهرستان می تواند زمینه توسه باغداری و کشاورزی را در این منطقه رونق دهد.

نماینده مردم لردگان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بهره گیری از ظرفیت های حوزه کشاورزی می تواند نرخ بیکاری را در این شهرستان کاهش دهد.

کد مطلب 3740668

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها