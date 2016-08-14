نمایش «قاقمان» در قزوین به روی صحنه می رود

نادر مقدم سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نمایش «قاقمان» داستان کسانی است که می خواهند از زشتی و پلیدی های خود ساخته بگریزند، آدم هایی که پلیدی درونشان را به بیرون نسبت می دهند و از فضای بیرون می گریزند و می کوشند که میان این هیاهوی مسخ شدگی راهی برای ادامه زندگی پیدا کنند.

وی افزود: آنان در تلاش بیهوده برای نجات جانشان به خانه باغی فراموش شده در مکانی دورافتاده پناه می برند و می کوشند که در دامان طبیعت آرامش از دست رفته را باز یابند، اما زبان مشترک برای پیوند با حقیقت خود و همنوعان را از یاد برده اند، در این میان فقط «مهران» است که دارای باطنی پاک و عشقی نهان به دور از فریب و نیرنگ دیو صفتان در آن خانه باغ بزرگ با دام وطیور زندگی کرده و آن خانه را به عنوان نماد سنت آبا و اجدادی پاس می دارد.

مسئول روابط عمومی حوزه هنری قزوین یادآور شد: «قاقمان» می کوشد، ضمن پاسداشت جایگاه خانواده و سنت های غنی و اصیل بومی با رویکردی انتقادی، سبک زندگی به ظاهر مدرن و غربی را به چالش بکشد.

وی تصریح کرد: در این نمایش حامدمکملی، آزاده کرم بخش، نسرین عجمی، پیام نوروزی، لیلاشاقلانی، امیرامیدی راد و نکیسا ناپلئونی به ایفای نقش می پردازند.

مقدم سلیمی در پایان اظهار کرد: قاقمان از ۸ تا ۱۸ شهریور، همه روزه ساعت ۱۹:۳۰ در سالن نمایش کتابخانه امام خمینی(ره) واقع در (خیابان دانشگاه کوچه ۲۳ ) به روی صحنه می رود.