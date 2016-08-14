سارقین در حوزه ریلی حاشیه امنی نخواهند داشت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا اکبرشاهی در نشست خبری با خبرنگاران در مقر فرماندهی پلیس راه آهن با تبریک میلادامام هشتم گفت: خبرنگاران پل ارتباطی پلیس و مردم هستند و رویکرد جدید نیروی انتظامی به دنبال امنیت پایدار است که مردم مداری و قانون مداری در آن حرف اول را می زند.

رییس پلیس راه آهن ناجا با اشاره به اینکه مشارکت همه مردم در همه امور مردم مداری نیروی انتظامی را به منصه ظهور می رساند، گفت: قانون مداری یعنی شناخت درست از قانون پلیس راه آهن که در اقصی نقاط کشور فعالیت دارد و نقش به سزایی در جابه‌جایی کالا و مسافر دارد و مردم به دلیل مقرون به صرفه بودن این نوع حمل و نقل اقبال خوبی در استفاده از آن دارند.

وی گفت: امسال توفیقاتی را داشته ایم که راه اندازی سامانه هایی که در راستای اشرافیت اطلاعاتی می تواند اثرگذار باشد و در ورای برخورد با مجرمین می تواند اثرگذار باشد، از این دست است.

پلیس راه آهن به عنوان یکی از باسابقه ترین پلیس های کشور است

سردار اکبر شاهی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: برای مصوبه شورای امنیت راه آهن یکی از رده های مهم شناخته شده و همزمان با تشکیل آن، پلیس راه آهن به عنوان یکی از باسابقه ترین پلیس های کشور بوده و قدمت ۸۰ ساله دارد و جزو اولین پلیس های تخصصی محسوب می شود.

فرمانده پلیس راه آهن کشور ادامه داد: یکی از افتخارات جمهوری اسلامی ایران این است که بالغ بر ۱۳ هزار کیلومتر خطوط ریلی داریم و امنیت این خطوط بر عهده پلیس است.

وی با اشاره به اینکه ساختار پلیس راه آهن اختصاصی است، افزود: جمعیت هدف پلیس راه آهن بسیار زیاد و فراگیر است و پلیس راه آهن علاوه بر امنیت ایستگاه ها امنیت خطوط ریلی را هم فراهم می کند.

اکبر شاهی با اشاره به ماموریت های پلیس راه آهن گفت: پلیس راه آهن مسئول تامین امنیت و حفاظت از ایستگاه و کلیه اماکن و امنیت مسافرین و بار است. ماموریت های انتظامی پلیس راه آهن همان وظایف پلیس ناجا است و طبق ماده ۳ و ۴ قانون ناجا، مسئولیت تامین امنیت مسافران و ایستگاه ها و حفاظت نیز بر عهده این پلیس واگذار شده است.

وی با اشاره به اهداف پلیس راه آهن کشور ادامه داد: مبارزه جدی با قاچاق کالا که از طریق شبکه حمل و نقل ریلی انجام می شود و خوشبختانه با اجرای ماموریت ها انجام شده شاهد کاهش چشمگیری در این زمینه بوده ایم همچنین برخورد با ورود غیرقانونی اتباع بیگانه از جمله اهداف پلیس راه آهن در سال ۹۵ بوده است.

اکبر شاهی گفت: فرهنگ سازی در حاشیه خطوط ریلی باعث کاهش آمار بروز خطرات و حوادث ناگوار در این حیطه شده و کارهای فرهنگی ویژه ای برای آموزش ساکنان اطراف خط ریل آهن صورت گرفته است.

وی گفت: ۳۰ میلیون مسافر به غیر از مستقبلین و ۳۰ میلیون تن کالا در خطوط ریلی جابه جا می شود.

برخوردجدی با سارقان

اکبر شاهی با اشاره به اجرای طرح های ویژه برای برخورد با سارقان داخل ایستگاه و قطارها گفت: علاوه بر کمک گرفتن از مسافران به عنوان پلیس افتخاری جمع اوری کارتن خواب ها در طول مسیرهای ریلی در چهار ماه اول سال جاری ۳۵ درصد کاهش سرقت را داشته ایم که موفقیت قابل قبولی است.

و با اعلام اینکه با سارقان سرقت گوشی موبایل را در سطح سالن های ایستگاه انجام می دادند به شدت برخورد شد،گفت: مالباخته ها قبل از اینکه سارق از محل خارج شوند شناسایی و دستگیر شده اند.

وی با اشاره به دستگیری سارق زورگیر در شهرستان قم گفت: با سرعت عمل پلیس سارق زورگیر که یک قمه نیز در دست داشت شناسایی و دستگیر شد. وی از افراد باسابقه است و به دلیل قدرت بدنی بالایی که دارد شناخته شده است.

وی همچنین با اشاره به دستگیری متهم دیگری که اقدام به سرقت سنگ های زیر ریل می کرد، گفت: متهمان دستگیرشده سنگ های به اصطلاح بالاست را ربوده و به قیمت اندکی به مالخر می فروختند و در بررسی های پلیسی مشخص شد که متهمان دستگیر شده بیش از ۴ تن سنگ زیر ریل را به سرقت برده بودند.

ارزش ریالی کشفیات قاچاق نسبت به مدت مشابه پارسال ۶۵ درصد افزایش داشت

سردار اکبر شاهی در ادامه با اشاره به برنامه های پلیس راه آهن در حوزه قاچاق کالا گفت: نشست ویژه ای با اساتید درباره قاچاق کالا و مواد مخدر داشتیم. امسال ارزش ریالی کشفیات نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۶۵ درصد افزایش پیدا کرده است و نشان می دهد که پلیس راه آهن در کاهش پرونده پیشرفت کرده است و به سراغ افراد موثرتر رفته ایم.

وی گفت: بیشترین اقلام کشفیات، البسه و پوشاک، لوازم آرایشی و بهداشتی و گوشی تلفن همراه بوده است که در مسیر های هرمزگان و آذربایجان و جنوب کشور صورت گرفته است.

افزایش ۹۹ درصدی کشفیات مواد مخدر

در حوزه مواد مخدر هم ۹۹ در صد افزایش کشفیات را داشته ایم که بیشترین کشفیات ما مواد سنتی شامل تریاک و حشیش بوده است.

وی ادامه داد: خانمی که از زاهدان به تهران می آمد بالغ بر سه کیلوگرم مواد مخدر را با شیوه بلعیدن جاسازی کرده بود که با چهره زنی ماموران پلیس راه آهن شناسایی و دستگیر شد. همچنین ماموران موفق به کشف ۲۰ کیلو حشیش از یک مسافر در تهران شدند.

وی گفت: متهم سعی می کرد خودش را بیمار روانی جا بزند که ماموران با هوشیاری وی را شناسایی کرده و این محموله را هم کشف کردند.

وی یادآور شد: کشف مشروبات الکلی نداشته ایم اما در طول سال گذشته ۴ مرحله طرح اجرا کرده ایم که ۷ هزار و ۹۸۰ گرم کشف انواع مواد مخدر را داشته ایم. هزار و ۴۰۵ قرص متادون کشف شده و ۴۳۵ نفر کارتن خواب و حامل مواد مخدر در همین طرح ارتقای امنیت ریلی دستگیر شده اند .

وی با اشاره به طرح محوری وحدت که به صورت منطقه محور برای اولین بار اجرا می شود، گفت: در هر منطقه ای که ماموران دارای اشتراکات ماموریتی هستند و ماموریت ها همپوشانی داشته باشد و برخورد با مجرمان انسجام بیشتری داشته باشد، طرح وحدت انجام می شود که این طرح اولین بار در حوزه ریلی انجام می شود.

وی با اشاره به دستگیری ۷۸۰ نفر از اتباع خارجی غیرمجاز گفت: ۴۵ نفر از این افراد دارای برگ تردد جعلی بودند که شناسایی و دستگیر شده اند. گروه های دستگیرشده بین ۵ نفر تا ۴۴ نفر بوده اند و در استان های شرقی و در داخل ایستگاه ها شناسایی و دستگیر شده اند.

اکبر شاهی با اشاره به دستگیری باند ۱۱ نفره اتباع خارجی گفت: این افراد قصد ورود به داخل کشور را داشتند که دستگیر شدند.

همیار پلیس قطار

اکبر شاهی گفت: بالغ بر ۶ هزار و ۳۶۰ همیار پلیس در اطراف خطوط ریل راه آهن داریم و بیش از ۹۰ درصد مدارس اطراف ریل ها تحت آموزش های لازم فرهنگی قرار گرفته اند تا از سنگ پرانی به قطار در حال حرکت جلوگیری کنند.

وی با اشاره به موفقیت سرباز پلیس راه آهن مبنی بر منصرف کردن یک زن جوان از خودکشی گفت: پلیس راه آهن زن جوان که به دلیل مشکلات خانوادگی قصد خودکشی داشت را نجات داده و از مرگ این زن جلوگیری می کند.

سردار اکبرشاهی با هشدار به مسافرانی که قصد تردد با خطوط ریلی را دارند، گفت: به هیچ وجه به افراد ناشناس اعتماد نکرده و هرگونه موردی را به پلیس قطار و رییس قطار اطلاع داده و موارد مشکوک را با شماره ۵۵ ۱۲۳۰۰۰، مرکز فرماندهی پلیس راه آهن کشور تماس بگیرند و اطلاع رسانی کنند.