روحانی: به برجام خوشبین و به آمریکا بدبین هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی صبح امروز در جمع مردم کهکیلویه و بویراحمد ضمن گرامیداشت میلاد امام رضا (ع) گفت: امام هشتم به ما درس مهربانی، برادری، عطوفت، محبت و وحدت را آموخت. او را به عنوان رضا لقب دادند که هم مورد رضایت خداوند و هم مورد رضایت مردم بود.

وی افزود: همه مردم این دیار از مذاهب مختلف و ادیان گوناگون، مجذوب اخلاق، علم، دانش، عصمت و طهارت آن امام بزرگوار هستند.

رئیس جمهور ادامه داد: امروز توقع همه مردم دنیا از مردم ایران که مردمی رضوی، علوی و محمدی هستند این است که درس اخلاق، صفا و صمیمیت را از ائمه هدی به ویژه امام هشتم بیاموزیم و عمل کنیم تا درسی برای همه مسلمانان باشیم.

روحانی گفت: امروز خوشحالم که در این روز مبارک در میان شما مردم خونگرم و دلاور که همیشه در تاریخ در کنار قله دنا از استقلال ایران دفاع کرده، در برابر استعمارگران و متجاوزان ایستاده و در برابر ظلم و سلطه رضاخانی مقاومت کرده اید، هستم.

وی گفت: شما بودید که در کنار نهضت امام، با رهنمودهای آیت الله ملک حسینی که از یاران باوفای امام و انقلاب بود ایستادگی کرده و انقلاب را همراه با سایر ملت ایران به پیروزی رساندید.

روحانی افزود: در جنگ تحمیلی فرزندان شما و عشایر شما در کنار جزیره مجنون توانستند افتخار بیافرینند. امروز در همه جا شما در خط مقدم برای کشور، عزت و استقلال سرزمینتان ایستاده اید.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه در سه سال قبل در ۲۴ مرداد دولت یازدهم برای خدمت به شما تشکیل شد، گفت: از ۱۲ مرداد که روز تنفیض این خادم مردم بود تا ۲۴ مرداد در کمترین زمان ممکن در طول تاریخ انقلاب به همت مردم و یاری نمایندگان توانستیم دولت یازدهم را تشکیل دهیم.

رئیس قوه مجریه ادامه داد: در طول این سه سال علی رغم همه سختی ها و روزهای سخت و شرایط دشوار، دولت یازدهم تشکیل شد و به همت و یاری مردم قدم به قدم به جلو حرکت کرد.

روحانی گفت: من خوشحالم به شما مردم غیور یاسوج اعلام کنم که دیشب مرکز آمار کشور اعلام کرد رشد اقتصادی ایران در سه ماه اول سال ۴.۴ بوده است.

رئیس جمهور تاکید کرد: روزی که ما دولت را تشکیل دادیم رشد اقتصادی کشور منفی ۶.۸ درصد بود، اما امروز به ۴.۴ درصد رسیدیم که این مهم حاصل غیرت شما جوانان کشور است.

وی افزود:اگر امروز ما توانستیم در روزها و شرایطی که دشمنان انقلاب قیمت نفت را به یک سوم و یک چهارم رساندند ما رشد اقتصادی را به نزدیک ۵ درصد برسانیم، این به معنای اعتماد مردم به دولت و اتحاد ملت و دولت است.

روحانی تاکید کرد: مردم غیور ما شعار رهبر معظم انقلاب را اجرا کردند و آن نیز همدلی و همزبانی میان دولت و ملت بوده و ما امروز توانستیم در یک نقطه شکوهمندی قرار بگیریم و شما ملت ایران نه با شعار بلکه با اراده تان، ایستادگی تان و حمایت تان و همچنین با اطاعت تان از مقام معظم رهبری به دنیا نشان دادید که کسی نمی تواند چیزی را بر ایران تحمیل کند.

رئیس جمهور تصریح کرد: شما با غیرت و شجاعت توانستید زنجیر تحریم را از دست و پای ایران باز کنید. دشمنان ما به دست و پای ایران عزیز ما زنجیر تحریم بسته بودند اما شما مردم با ایستادگی تان و مقاومت تان کاری کردید که زنجیرهای تحریم شکسته شود و برخلاف اراده دشمنان ما امروز می توانیم هر مقدار که می خواهیم نفت خود را به جهان صادر کنیم.

وی افزود: ما علیرغم اراده دشمنان توانستیم کاری کنیم که امروز کشتی های ایران در سراسر جهان و در کنار بندرگاه های بزرگ دنیا پهلو می گیرند. بیمه ای که در روزها و سال های گذشته برای کشتیرانی و نفتکش های ما تحریم بود اما امروز کشتی های ما می توانند با بیمه در سراسر جهان حرکت کنند. امروز روزی است که با غیورمردان سرزمین ایران توانستیم زنجیرهایی که برای عدم ارتباط بانک های ایرانی با بانک های خارجی ایجاد کرده بودند، بشکنیم.

روحانی تاکید کرد: ما امروز می بینیم که از سراسر دنیا در عرض کمتر از یک سال ۱۵۰ هیات اقتصادی و ۱۶۰ هیات سیاسی به سرزمین ما سفر کرده است.

رئیس جمهور گفت: ممکن است عده قلیلی از اینکه تحریم برداشته شده است ناراحت بوده و برای منافع آنها خوشایند نباشد اما ملت بزرگ ایران از این مساله شاد و مسرور است. ملت ایران در برابر دشمنان این سرزمین و انقلاب ایستادگی کرده است و ایستادگی خواهد کرد. بدانید همانطور که این دولت در زمینه تورم توانست آن را تک رقمی کند با حمایت شما رونق را به اقتصاد کشور باز خواهد گرداند.

وی اظهار کرد: امروز یکی از اهداف بلند ما این است که نسل جوان را در مسیر کار و کوشش و شغل مناسب و متناسب با علم، دانش و تخصص آنها قرار دهیم. نباید بگذاریم در خانه جوان بیکار بماند؛ این مهم شدنی است.

روحانی با بیان اینکه راه اشتغال جوانان ما این است که بتوانیم اقتصاد خود را به حرکت درآوریم، گفت: امسال ۷۵۰۰ بنگاه اقتصادی تا پایان سال راه اندازی خواهیم کرد.

رئیس جمهور با اشاره به وضعیت آب استان کهکیلویه و بویراحمد گفت: استان های همجوار از کهکیلویه و بویراحمد استفاده می کنند ولی مردم این استان هم باید از آب سرشار رودخانه های این استان بهره مند شوند.

وی افزود: من در تهران و در هیات دولت اعلام کردم که دولت با تمام توان خود پروژه ایجاد سد تنگه سرخ را استان کهکیلویه و بویراحمد آغاز خواهد کرد. همه بودجه لازم جهت تکمیل مطالعات این پروژه و آغاز احداث آن تامین خواهد شد.

روحانی گفت: چرا ما برجام را اجرا و پیاده کردیم؟ چرا ما در برابر ۶ قدرت بزرگ دنیا ۳۰ ماه ایستادگی کردیم و چرا دیپلمات‌های شجاع شما برای سرزمین ایران غرور و افتخار آفریدند؟

وی افزود: درست است که صهیونیستها امروز از پیروزی ملت ایران عصبانی هستند، درست است که یکی دو کشور جنوبی ایران متاسفانه با کودک صفتی ناراحتند از پیروزی ملت ایران اما ملت ایران با ایستادگی، با وحدتش، با اتحادش، با رهنمودهای رهبر فرهیخته و بزرگوارش توانست پیروزی بزرگ سیاسی تاریخی را به دست آورد و زنجیرها را از روی پای این ملت بکند.

وی ادامه داد: ملت ایران توانست شرایط را برای رشد اقتصادی آماده کند، این برای این بود که شرایط برای حرکت مردم ایجاد شده است. برجام برای این بود که دیوارها برداشته شود، برای این بود تا دانشمندان ما بتوانند برای کشور ما رونق اقتصادی ایجاد کنند.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه خوش‌بینی به برجام به معنای خوش‌بینی به ابرقدرتها نیست، افزود: ما به برجام خوشبینیم و به آمریکا بدبین هستیم.

روحانی تصریح کرد: هر چه ما پیشرفت کردیم به خاطر حمایتها و قدردانی‌ها و ایستادگی‌های شما ملت بوده است.

وی افزود: اگر امروز سرمایه‌گذار داخلی بخواهد وارد کار شود، شرایط را باید آماده کند تا بنگاه‌های اقتصادی راه بیفتد و بتواند جوانان ما را برای کار جذب کند، که این نیز زمان می برد.

رئیس‌ جمهور خاطرنشان کرد: ما امروز شرایط را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی آماده کرده‌ایم. من اعلام می‌کنم که ۸۲ تفاهم‌ و قرارداد با کشورهای خارجی در زمینه صنعتی امضا شده، ۲۹ قرارداد شروع به اجرا شده، خب هر یک از این قراردادها وقتی اجرا می‌شود برای اجرای آن شش‌ماه تا یک سال نیاز است.