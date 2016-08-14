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۲۴ مرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۳۵

وزیر امورخارجه ترکیه:

برخی از کشورها از مناسبات آنکارا-مسکو خوشحال نیستند

برخی از کشورها از مناسبات آنکارا-مسکو خوشحال نیستند

وزیر امورخارجه ترکیه از عدم رضایت برخی کشورها از بهبود مناسبات آنکارا-مسکو سخن گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «مولود چاووش اوغلو» وزیر امورخارجه ترکیه در سخنانی اظهار داشت: شماری از کشورها همواره از ترکیه می خواستند تا مناسبات خود را بروسیه بهبود بخشد، اما اکنون پس از دیدار روسای جمهوری دو کشور همین کشورها ساز مخالف کوک می کنند.

این در حالی است که روابط روسیه -ترکیه به دنبال سرنگونی جنگنده روسی به دست ارتش ترکیه بسردی گرائیده شد، اما به دنبال عذرخواهی آنکارا روابطشان را از سر گرفتند.

وزیر امورخارجه ترکیه که در جمع اعضای حزب عدالت و توسعه سخن می گفت، همچنین تصریح کرد: ما پیش تر نیز با روسیه از مناسبات معقولی برخوردار بودیم و اکنون نیز این بهبود روابط نباید باعث تعجب کشورها باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص مناسبات با اتحادیه اروپا با توجه به توافق اخیر دوجانیه افزود: اتحادیه اروپا باید بداند که ترکیه دیگر سلطه پذیر نبوده و باید به توافقات انجام شده پایبند باشند.

کد مطلب 3740731
شقایق لامع زاده

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