مطهری: زیاد مته به خشخاش نگذارید، همین لایحه برنامه را تصویب کنید

به گزارش خبرنگار مهر در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی سید جواد ابطحی نماینده مردم خمینی شهر در تذکر آیین نامه گفت: تکلیف صندوق اعتباری ثامن الحجج را روشن کنید.

وی ادامه داد: لایحه برنامه ششم، دی ماه سال94 به صحن علنی ارائه شده است، آیا دولت این لایحه را مسترد کرده است؟

در ادامه علی مطهری نائب رئیس مجلس که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه را بر عهده داشت گفت: خیر، دولت پس نگرفته است.

ابطحی افزود: طبق آیین نامه باید همین برنامه ششم که دی ماه به مجلس داده شده در دستور کار باشد.آیا متنی ارائه شده لایحه برنامه یا لایحه احکام برنامه است.

علی مطهری مجددا گفت: این بحث در مجلس نهم هم مطرح بود که این لایحه برنامه نیست لایحه احکام است در مجلس دهم هم ایراد گرفته شد و دولت اصلاح کرد. زیاد مته به خشخاش نگذارید همین لایحه را تصویب کنید.

نماینده مردم خمینی شهر تاکید کرد: این پایه گذاری بدعت است با بدعت گذاری مخالفت کنید دور زدن قانون کار خطرناکی است.

علی مطهری در پاسخ به وی گفت: قبول ندارم که کار خطرناکی انجام شده است لایحه دوم کامل شده لایحه اول است و در مغایرت با آن نیست و به دنبال ایراد مجلس ارائه شده است.

ابطحی با اعلام اخطار قانون اساسی گفت: با توجه به اینکه ما به اجرای قانون اساسی سوگند خورده ایم قرار داد های نفتی باید در مجلس بررسی شود، شرکت نفت دولتی است الگو و نمونه این قرار داد به مجلس ارائه شود کارشناسان و دلسوزان این قرار داد را خطرناک می دادند این قرار داد نقطه تاریکی در تاریخ جمهوری اسلامی است.

در ادامه علی مطهری نائب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به این تذکر گفت: طبق تفسیر شورای نگهبان نیازی به تصویب قرارا داد میان شرکت ها و دولت های خارجی در صحن علنی مجلس نیست.

وی ادامه داد: وزیر نفت می گوید تمام نگرانی های منتقدان رفع شده، این موضوع در کمیسیون ها و صحن علنی قابل بحث است ما هم در هیات رئیسه بررسی می کنیم.