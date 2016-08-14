مشکل تیم ملی فوتسال و تیم گیتی پسند سوء تفاهم بود

عباس ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط تیم ملی فوتسال و اینکه کادر فنی نگران بازی‌ها کم تدارکاتی قبل از جام جهانی کلمبیا است، گفت: ما هم معتقدیم اگر تیم ملی بازی تدارکاتی بیشتری داشت، بهتر بود ولی الان باید روی آنچه که داریم تمرکز کنیم. تیم ملی باید با داشته های فعلی یعنی تورنمنت تایلند و بازی با ازبکستان خودش را برای جام جهانی آماده کند. اینکه بخواهیم مدام به عقب برگردیم، چیزی عایدمان نمی‌شود.

وی در خصوص اقدام تیم گیتی پسند و عدم اجازه به ملی پوشان این تیم برای حضور در اردوی تیم ملی، تاکید کرد: نتایج باشگاهی مهم است ولی نتایج ملی مهمتر است و همه باید به تیم ملی نگاه ویژه‌ای داشته باشند. البته رضا لک سرمربی گیتی پسند انسان بسیار خوبی است و از نظر اخلاقی یکی از بهترین‌ها است. مدیریت باشگاه گیتی پسند هم همواره در جهت پرورش بازیکن در راه تیم ملی موثر کار کرده است. به نظرم این موضوع یک سوء تفاهم بود که برطرف شد.

رئیس کمیته فنی و توسعه در خصوص انتخاب کادر فنی تیم‌های زیر ۲۰ و زیر ۱۷ سال فوتسال هم تصریح کرد: قبل از حضور آقای افتخاری در باشگاه استقلال جلسه ای داشتیم و در این جلسه روی گزینه سرمربیگری زیر ۲۰ سال به توافق رسیدیم ولی باید مذاکرات نهایی را انجام بدهیم. اگر همه چیز مهیا شد، آن موقع سایر اعضای کادر فنی هم مشخص خواهند شد. درباره تیم زیر ۱۷ سال هم به زودی تصمیماتی خواهیم گرفت.

ترابیان در پایان با اشاره به حضور رئیس کمیته فوتسال در باشگاه استقلال، گفت: افتخاری زحمات زیادی برای فوتسال کشید بخصوص در امور مربوط به پیشبرد اهداف ساختارسازی. او در بخشهای سخت افزاری خوب کار کرد و اخیرا هم برای تدارکات هرچه بهتر تیم ملی قبل از جام جهانی کارهای زیادی انجام داد. برای او در استقلال آرزوی موفقیت می‌کنم.