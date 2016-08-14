به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان، حسین امیری ضمن ابراز رضایت از شرایط ملی پوشان خاطر نشان کرد: ملی پوشان تیم تیراندازی در شرایط خوب و اوج آمادگی هستند و برای حضوری شایسته در مسابقات پارالمپیک ریو هر چه در توان داشتیم انجام دادیم و از هیچ چیز دریغ نشده است. به لطف خداوند امیدواریم و انشاءالله که بتوانیم به آنچه که شایستگی آن را داریم برسیم. البته بعضی از مسائل از دست ما خارج است، مثل شرایط جوی که اثرش در مسابقاتی مثل رقابت های ۵۰ متر، بسیار حیاتی است.

امیری افزود: در اردوی آخر بیش از هر چیز شبیه سازی مسابقات انجام می شود و ملی پوشان در کوران رقابت قرار خواهند گرفت. از مراحل گذشته پیش بینی این را داشته ایم که ممکن است در روز مسابقه سالن برگزاری رقابت ها به دلیل تشویق حضار و عوامل دیگر شلوغ بوده و آرامش کافی نداشته باشد. ما حتی این شرایط را شبیه سازی کردیم و ملی پوشان ما تمرین کرده اند که تمرکز خود را در این وضعیت از دست ندهند.

سرمربی تیم ملی در پایان گفت: به نسبت دور پیشین بازی های پارالمپیک، پر تعداد تر اعزام می شویم و حضور پر رنگ بانوان در تیم ملی باعث افتخار است. در مجموع باید گفت که با یاری خداوند نتایجی بهتر از لندن کسب می کنیم و افتخارات بیشتری به دست خواهیم آورد.

معصومه خدابخشی (لرستان)، ساره جوانمردی، سمیرا ارم (فارس)، عالیه محمودی (مازندران)، مهدی زمانی شورابی (تهران) ملی پوشان دعوت شده به این اردو هستند که زیر نظر حسین امیری، سرمربی تیم ملی تمرینات خود را انجام می دهند.

زینب آقاعلی اکبری به عنوان اپراتور و زهرا پیربداغی به عنوان نماینده فرهنگی در کنار ملی پوشان حضور دارند و سرپرستی این تمرینات که از ۲۶ تا ۱۰ شهریور ماه در جریان است را مهرنوش امینی بر عهده دارد.

تیم ملی تیراندازی جانبازان و معلولان کشورمان پس از اتمام این اردو با همراهی سایر اعضای کاروان فرهنگی، ورزشی منا عازم بازی های پارالمپیک ریو ۲۰۱۶ خواهد شد.