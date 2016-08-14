به گزارش خبرنگار مهر، در این رقابت ها که با حضور بیش از ۵۰۰ ورزشکار مرد از شش کشور آسیایی و نیز کاراته کاران کانادا به عنوان میهمان برگزار می شد، تیم اردبیل موفق شد به مقام قهرمانی دست یابد.

افغانستان، پاکستان، عراق، جمهوری آذربایجان و کانادا به همراه ۲۳ تیم از ۲۱ استان کشور تیم های شرکت کننده در این دوره بودند.

دبیر هیئت کاراته استان اردبیل در پایان این رقابت ها در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: رقابت های مردان کاراته آسیا در چهار رده سنی نوجوانان، جوانان، مید و بزگسالان و طی دو روز برگزار شد.

به گفته ایرج عطایی پس از برگزاری بازی های این بخش در بخش کمیته این رقابت ها تیم اردبیل به مقام اول دست یافت و تیم های قزوین و عراق به ترتیب عناوین دوم تا سوم را کسب کردند.



وی با اشاره به نتایج این رقابت ها در قسمت کاتای تیمی تاکید کرد که در این بخش نیز تیم ایران به مقام اول رسید، پاکستان دوم شد و عراق به مقام سوم دست یافت.

دبیر هیئت کاراته استان با اشاره به حضور ۲۳ تیم داخلی از ۲۱ استان کشور در این رقابت ها ادامه داد: استان اردبیل در این رقابت ها دو تیم را روانه میدان کرده بود.

وی در خصوص حضور کاراته کاران کشور کانادا در این رقابت های آسیایی متذکر شد: بنا به درخواست این کشور و با توجه به قوانینی که در این زمینه وجود دارد، با حضور ورزشکاران کانادایی به عنوان میهمان در این دور موافقت شد.

عطایی به جوایز اهدایی برای تیم های برتر اشاره کرد و یادآور شد: برای تیم های اول تا سوم این مسابقات به ترتیب یک هزار، ۷۵۰ و ۵۰۰ دلار جایزه در نظر گرفته شده است.

وی همچنین از آغاز زقابت های بخش زنان این مسابقات با حضور چهار کشور آسیایی و بیش از ۵۰۰ کاراته کا در چهار رده سنی از امروز یکشنبه در سالن رضازاده اردبیل خبر داد.