نگران پارگی لباسها نباشید/ ترمیم لباس با هشت پا!

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه پنسیلوانیا بعد از چند سال تحقیق از انواعی از باکتری و مخمر برای تهیه یک مایع خاص استفاده کرده اند که می توان قطعات مختلف پارچه قرار گرفته در خود را به هم بچسباند و پارگی های آنها را برطرف کند.

برای این کار کافی است چند قطره از این مایع را بر روی سطح پارچه ای که باید ترمیم شود بریزید. سپس آب گرم را به آن اضافه کنید و دو طرف پارچه پاره شده را برای حدود یک دقیقه به هم بفشارید. با این کار پارچه پاره شده به هم می چسبد و به حالت اول باز می گردد.

این فناوری می تواند کاربردهای گسترده ای در صنعت نساجی داشته باشد و برای دوخت سریع تر لباس های مختلف با قطعات پارچه متنوع مورد استفاده قرار بگیرد. تعمیر و مرمت پارچه های مختلف از این طریق نیز به سادگی و با هزینه و حداقل خسارت جانبی قابل انجام است.

لباس هایی که با استفاده از این پروتئین در آینده تولید می شوند از قابلیت تعمیر خودکار برخوردار خواهند بود. مایع یاد شده که هنوز نامی برایش انتخاب نشده حاوی پروتئینی است که در موی انسان، ناخن ها و شاخک های هشت پا و دیگر انواع ماهی های مرکب قابل یافتن است.

با استفاده از ماده یاد شده به راحتی می توان لباس هایی از جنس پنبه، پشم و پلی استر را تعمیر کرد و حتی آنها را در ماشین لباس شویی شست؛ بدون آنکه از کیفیت یا استحکامشان کاسته شود.