  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۴ مرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۱۹

با حضور روسای ادارات رفاه؛

ارایه خدمات رفاهی به دانشگاه ها بررسی می شود

ارایه خدمات رفاهی به دانشگاه ها بررسی می شود

تسهیل در ارایه خدمات رفاهی به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در آستانه سال تحصیلی ۹۶-۹۵ با حضور روسای ادارات رفاه صندوق رفاه دانشجویان در مشهد مقدس بررسی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، صندوق رفاه دانشجویان به منظور تسهیل در ارایه خدمات رفاهی به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و دانشجویان در آستانه سال تحصیلی ۹۶-۹۵ و ارتقاء هماهنگی، وحدت رویه، همفکری و هم افزایی با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به ویژه در زمینه خدمات پرداخت و بازپرداخت تسهیلات دانشجویی اقدام به برگزاری گردهمایی روسای ادارات رفاه ۳۰ و ۳۱ مرداد ۹۵ در مشهد مقدس می کند.

کد مطلب 3740803
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها