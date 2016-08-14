توجه به پیشوایان دینی و اهل بیت(ع) پیام دهه کرامت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ادارهکل تبلیغات اسلامی کردستان، حجتالاسلام مختار کرمی با بیان این مطلب گفت: پیام دهه کرامت آن است که نجات انسان معاصر در گرو توجه به پیشوایان دین و کلام خدا و پیام و ارزشهایی است که پرچمدار آن، ایران اسلامی است.
وی با اشاره به اینکه این ادارهکل در ایام دهه کرامت برنامههای گستردهای را در سطح استان کردستان انجام داد، افزود: اعزام مبلغ، برگزاری محافل قرآنی در شهرستانهای استان، تجلیل از فعالان قرآنی، برپایی ایستگاههای صلواتی در سطح استان، برگزاری ویژهبرنامههای ولادت امام رضا(ع) در هیئات مذهبی، حسینیهها و مساجد استان از جمله اقداماتی است که به مناسبت دهه کرامت و ولادت باسعادت امام رضا(ع) در کردستان انجام گرفته است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان تجلیل از فعالان قرآنی شهرستانهای سروآباد، مریوان و قروه را از دیگر اقدامات انجام شده توسط تبلیغات اسلامی کردستان در ایام دهه کرامت برشمرد وبیان کرد: مردم استان کردستان ارادتمندان اهل بیت هستند و با حضور خود در برنامهها و محافل مذهبی، دینی و قرآنی این ادعا را به اثبات رساندهاند.
حجتالاسلام کرمی با اشاره به اینکه باید با اجرای برنامههای متنوع بتوانیم پیامهای دهه کرامت و فضائل و صفات بارز اهل بیت به ویژه امام رضا(ع) را به نسل جوان منتقل کنیم، یادآور شد: باید از آنچه که ما را از ائمه دور میکند بپرهیزیم.
وی با قدردانی از تلاشهایی که برای برگزاری جشنهای دهه کرامت در سطح استان کردستان انجام میشود، گفت: شناساندن امام به مردم و ایجاد محبت ائمه در قلوب آحاد جامعه کاری ارزشمند و قابل تحسین است.
وی با اشاره به اینکه کرامت در اصل به معنای بزرگی و بزرگواری و بخشندگی است، افزود: اگر انسان بخواهد به جایگاه کرامت برسد باید از قرآن کریم، رسول اکرم(ص) و انسانهای برجسته و با کرامت مانند امام رضا(ع) تاسی بگیرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان در پایان بر ترویج سبک زندگی امام رضا(ع) در جامعه تاکید کرد و این مهم را از عوامل وحدتبخش مردم برشمرد.
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