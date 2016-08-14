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۲۴ مرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۰۶

در پاسخ به تذکر یک نماینده؛

مطهری: ایرادات بنی اسرائیلی از لایحه برنامه ششم نگیرید

مطهری: ایرادات بنی اسرائیلی از لایحه برنامه ششم نگیرید

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده‌ای که لایحه برنامه ششم را مبهم خوانده بود، از نمایندگان خواست نسبت به این لایحه ایرادات بنی‌اسرائیلی نگیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، مصطفی کواکبیان نماینده تهران با اعلام تذکر آیین‌نامه‌ای گفت: احکامی که دولت برای ارائه برنامه ششم ارائه داده، اگر در قالب احکام است، نیازی به تشکیل کمیسیون تلفیق برای بررسی آن نیست.

نماینده مردم تهران با اشاره به ابهام برنامه ششم، خواستار بررسی این موضوع در هیات رئیسه شد.

در ادامه، علی مطهری نایب رئیس مجلس که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه را برعهده داشت، گفت: دولت در اصلاحیه جدید لایحه برنامه ششم را ارائه داده است.

وی با تاکید بر لزوم تسریع در بررسی لایحه برنامه ششم تصریح کرد: لایحه بودجه باید بر اساس لایحه برنامه تنظیم گردد. اگر خیلی ایرادات بنی‌اسرائیلی بگیرید، بررسی بودجه ۹۶ نیز به اسفند ماه موکول می شود و دولت مجبور به ارائه لایحه دو دوازدهم خواهد بود.

کد مطلب 3740817

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