توهین کنندگان به رئیس جمهور عقل ندارند

به گزارش خبرنگار مهر،در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، جهانبخش محبی‌نیا در تذکری اظهار کرد: امروز در جلسه تذکراتی مطرح شد که هیچ ارتباطی با دستور جلسه نداشته و قطعاً باید تذکرات مطرح شده ناظر به دستور جلسه باشد که از جمله آنها تذکراتی همچون ساخت سد شفارود، رسیدگی به پرونده برخی افراد و مواردی از اینچنین است.

وی افزود: یکی از این تذکرات مربوط به توهین به رئیس‌جمهور بود. این کار بسیار زشت و مذموم است و آنهایی که اینطور توهین‌آمیز برخورد می‌کنند عقل ندارند.

این نماینده مجلس همچنین با استناد به ماده ۲۰۱ آیین‌نامه در تذکری دیگر تاکید کرد که مجلس باید توجه لازم و کافی برای بررسی به ایرادات شورای نگهبان در طرح‌ها و لوایح مختلف داشته باشد.

محبی‌نیا در تذکری دیگر با استناد به ماده ۱۰۴ آیین‌نامه اظهار کرد: در جلسه قبلی دستور جلسه بدون ترتیب و رعایت نوبت مطرح شد که این برخلاف آیین‌نامه است و لازم است دقت لازم صورت بگیرد.

در ادامه علی مطهری نائب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به این تذکرات با تاکید بر اینکه باید دستورات جلسه با رعایت نوبت مطرح شود در مورد طرح اخطارهای خارج از دستور گفت که باید دقت لازم نیز در این رابطه نیز صورت گیرد.