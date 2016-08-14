  1. استانها
  2. مرکزی
۲۴ مرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۴۷

دبیر جشنواره قرآنی گل‌های محمدی(ص)استان مرکزی:

آمار شرکت کنندگان جشنواره قرآنی استان مرکزی به ۶۰۰۰ نفر رسید

آمار شرکت کنندگان جشنواره قرآنی استان مرکزی به ۶۰۰۰ نفر رسید

اراک-دبیر سومین جشنواره قرآنی گل‌های محمدی(ص) وفاطمی(س) استان مرکزی گفت: آمار شرکت کنندگان این جشنواره در استان مرکزی به شش هزار نفر رسیده درحالی که پیش بینی ها مبنی برشرکت پنج هزار نفر بود.

به ‌گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تبلیغات اسلامی استان مرکزی، حجت‌الاسلام محمدرضا شفیعی، اظهار داشت: جشنواره قرآنی گل‌های محمدی(ص) و فاطمی(س) استان مرکزی، امسال برای سومین سال متوالی در هشت شهرستان فراهان، دلیجان، ساوه، زرندیه، آشتیان، خمین، تفرش و محلات در حال برگزاری است.

وی با بیان اینکه در تمام این شهرستان‌ها شش جلسه ستادی با حضور دبیر جشنواره و مسئول کمیته‌ها تشکیل شده، تصریح کرد: با وجود اینکه جشنواره در سطح استانی و به صورت بومی انجام شد اما ما برای برگزاری آن آیین نامه تدوین کردیم و طبق ضوابط پیش رفتیم.

شفیعی یکی از بخش‌های مهم جشنواره را بخش ارزیابی عنوان کرد و افزود: جشنواره گل‌های محمدی(ص) و فاطمی(س) در دو بخش میدانی و تحویل فرم‌های نظرسنجی انجام شده و قصد داریم با ارائه این ارزیابی نقاط ضعف را شناسایی کرده و درصدد رفع آن برآییم.

وی ابراز کرد: خوشبختانه این طرح با اقبال عمومی مواجه شده و از حضور شش هزار نفری برخورداریم که ساوه با ثبت‌نام یک‌هزار و ۴۷۸نفر در این عرصه پیشتاز است.

دبیر سومین جشنواره قرآنی گل‌های محمدی(ص) و فاطمی(س) استان مرکزی با اشاره به اینکه در بخش هنری این جشنواره یک‌هزار و ۵۹۰ نفر شرکت کرده اند، تصریح کرد: حضور دانش‌آموزان در این جشنواره و در بخش هنری صرفا کشیدن نقاشی نبود، ما برای هنرمندان داستان‌های قرآنی را بازگو کردیم و آنها برداشت خود از قصه های قرآنی را به تصویر کشیدند.

شفیعی در ادامه از ارسال دو هزار اثر به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مرکزی به عنوان متولی اصلی برگزاری بخش هنری این جشنواره خبر داد و افزود: از تعداد ارسالی، ۹۹۰ اثر با استانداردهای موجود مطابقت داشت که ۲۰۵ اثر با داوری پذیرفته شده و قرار است تمام این آثار در قالب کتابی منتشر شود و بهترین آثار برگزیده نیز پنج شنبه، ۱۱ شهریورماه در مراسم اختتامیه جشنواره تجلیل خواهند شد.

وی اظهار کرد: تا پایان مردادماه مرحله شهرستانی سومین جشنواره قرآنی گل‌های محمدی(ص) و فاطمی(س) به کار خود پایان می‌دهد و پس از آن کارگاه‌های تخصصی آموزش قرائت به میزبانی تفرش و حفظ به میزبانی آشتیان، با حضور اساتید به نام و برجسته کشوری برگزار می‌شود.

دبیر سومین جشنواره قرآنی گل‌های محمدی(ص) و فاطمی(س) استان مرکزی، زمان برگزاری مرحله استانی این جشنواره در بخش پسران را ششم شهریور و بخش دختران را هشتم شهریورماه به میزبانی ساوه اعلام کرد و گفت: پنج‌شنبه، یازدهم شهریورماه نیز اختتامیه مرحله استانی در ساوه برگزار شده و برگزیدگان مورد تجلیل قرار خواهند گرفت.

کد مطلب 3740838

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها