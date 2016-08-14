آمار شرکت کنندگان جشنواره قرآنی استان مرکزی به ۶۰۰۰ نفر رسید

به ‌گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تبلیغات اسلامی استان مرکزی، حجت‌الاسلام محمدرضا شفیعی، اظهار داشت: جشنواره قرآنی گل‌های محمدی(ص) و فاطمی(س) استان مرکزی، امسال برای سومین سال متوالی در هشت شهرستان فراهان، دلیجان، ساوه، زرندیه، آشتیان، خمین، تفرش و محلات در حال برگزاری است.

وی با بیان اینکه در تمام این شهرستان‌ها شش جلسه ستادی با حضور دبیر جشنواره و مسئول کمیته‌ها تشکیل شده، تصریح کرد: با وجود اینکه جشنواره در سطح استانی و به صورت بومی انجام شد اما ما برای برگزاری آن آیین نامه تدوین کردیم و طبق ضوابط پیش رفتیم.

شفیعی یکی از بخش‌های مهم جشنواره را بخش ارزیابی عنوان کرد و افزود: جشنواره گل‌های محمدی(ص) و فاطمی(س) در دو بخش میدانی و تحویل فرم‌های نظرسنجی انجام شده و قصد داریم با ارائه این ارزیابی نقاط ضعف را شناسایی کرده و درصدد رفع آن برآییم.

وی ابراز کرد: خوشبختانه این طرح با اقبال عمومی مواجه شده و از حضور شش هزار نفری برخورداریم که ساوه با ثبت‌نام یک‌هزار و ۴۷۸نفر در این عرصه پیشتاز است.

دبیر سومین جشنواره قرآنی گل‌های محمدی(ص) و فاطمی(س) استان مرکزی با اشاره به اینکه در بخش هنری این جشنواره یک‌هزار و ۵۹۰ نفر شرکت کرده اند، تصریح کرد: حضور دانش‌آموزان در این جشنواره و در بخش هنری صرفا کشیدن نقاشی نبود، ما برای هنرمندان داستان‌های قرآنی را بازگو کردیم و آنها برداشت خود از قصه های قرآنی را به تصویر کشیدند.

شفیعی در ادامه از ارسال دو هزار اثر به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مرکزی به عنوان متولی اصلی برگزاری بخش هنری این جشنواره خبر داد و افزود: از تعداد ارسالی، ۹۹۰ اثر با استانداردهای موجود مطابقت داشت که ۲۰۵ اثر با داوری پذیرفته شده و قرار است تمام این آثار در قالب کتابی منتشر شود و بهترین آثار برگزیده نیز پنج شنبه، ۱۱ شهریورماه در مراسم اختتامیه جشنواره تجلیل خواهند شد.

وی اظهار کرد: تا پایان مردادماه مرحله شهرستانی سومین جشنواره قرآنی گل‌های محمدی(ص) و فاطمی(س) به کار خود پایان می‌دهد و پس از آن کارگاه‌های تخصصی آموزش قرائت به میزبانی تفرش و حفظ به میزبانی آشتیان، با حضور اساتید به نام و برجسته کشوری برگزار می‌شود.

دبیر سومین جشنواره قرآنی گل‌های محمدی(ص) و فاطمی(س) استان مرکزی، زمان برگزاری مرحله استانی این جشنواره در بخش پسران را ششم شهریور و بخش دختران را هشتم شهریورماه به میزبانی ساوه اعلام کرد و گفت: پنج‌شنبه، یازدهم شهریورماه نیز اختتامیه مرحله استانی در ساوه برگزار شده و برگزیدگان مورد تجلیل قرار خواهند گرفت.