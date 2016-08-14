پروژه آبرسانی روستایی سوادکوه با حضور معاون رئیس جمهور افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید عبدالهی مدیرعامل آبفار استان مازندران پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه آیین افتتاح این پروژه اظهار داشت: عملیات اجرایی پروژه آب‌رسانی روستایی چایباغ شهرستان سوادکوه شمالی که از سال ۹۱ شروع‌شده بود با تخصیص و جذب اعتبار بند ح تبصره ۵ قانون بودجه ۹۴ صندوق توسعه ملی آماده بهره‌برداری شد.

وی مجموع اعتبار هزینه شده برای این پروژه را هشت میلیارد و ۱۶۸ میلیون ریال اعلام کرد و افزود: برای بهره‌برداری از این پروژه، عملیات احداث یک باب مخزن زمینی ۵۰۰ مترمکعبی، سه کیلومتر لوله‌گذاری خط انتقال، یک کیلومتر لوله‌گذاری شبکه توزیع، حفر یک حلقه چاه عمیق با دبی استحصالی ۱۲ لیتر در ثانیه و تجهیز و راه‌اندازی یک واحد ایستگاه پمپاژ اجرا شد.

عبدالهی ادامه داد: با بهره‌برداری از این پروژه ۲۹۸ خانوار روستای چایباغ از نعمت آب شرب سالم بهره‌مند شدند.

گفتنی است این پروژه از مجموع پروژه‌های آب‌رسانی روستایی استان است که به دلیل کمبود اعتبار نیمه‌کاره مانده بود و با تخصیص اعتبار صندوق توسعه ملی به سرانجام رسید.