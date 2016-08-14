کارشکنی در تفحص از تخلفات ۶۰۰ هزار میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان

به گزارش خبرنگار مهر در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی،جبار کوچکی نژاد با استناد به ماده ۲۱۴ آیین نامه داخلی مجلس گفت: تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان در این مجلس و مجلس نهم ابتر ماند، در مجلس دهم مجددا طرح امضا و تحویل هیات رئیسه شد اما هنوز در دستور رسیدگی قرار نگرفته است.

نماینده مردم رشت مدعی شد: مطمئنم افرادی در دولت و مجلس اجازه تحقیق و تفحص را نمی‌دهند اما بدانید که شش هزار میلیارد تومان از پول فرهنگیان چپاول شد و بانک سرمایه، ماشین‌سازی اراک و سایر بنگاه‌های اقتصادی زیر مجموعه ورشکست شدند این افراد خائنانی هستند که باید محاکمه شوند و به سزای عمل خود برسند.

در ادامه علی مطهری نائب رئیس مجلس که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به این تذکر گفت: این تحقیق و تفحص به کمیسیون آموزش مجلس دهم ارجاع شده و باید طبق آیین نامه آن را در دستور کار قرار دهد بنده به این کمیسیون توصیه می‌کنم هرچه سریع تر این کار را انجام دهد.

نماینده مردم تهران در مجلسمدعی شد: هر تحقیق و تفحصی هزینه های بسیاری بر بیت المال و کشور تحمیل می‌کند و نتیجه مشخصی ندارد.