آمار کارگران فوتی سراب با سقوط یک کارگر از ساختمان به ۶ نفر رسید

سعید مسلمانی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قبل از ظهر امروز یک کارگر ساختمانی ۲۸ ساله به نام حافظ در شهر مهربان در حین کارگری از بالای ساختمان چهار طبقه سقوط و بعد از انتقال به درمانگاه این شهر به علت شدت جراحت وارده فوت کرد.

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی سراب با اشاره به اینکه ظرف سال جاری شش مورد فوت کارگر ساختمانی در شهرستان سراب ثبت شده است، اظهار کرد: متاسفانه فقط دو نفر از این شش نفر تحت پوشش بیمه کارگری قرار داشته اند.

وی با بیان اینکه اعمال سهمیه های ناعادلانه در بیمه کردن کارگران ساختمانی باعث شده تا نزدیک به دو هزار هزارکارگر سرابی در صف انتظار باقی بمانند، اظهار داشت: از مسئولان انتظار داریم تا نسبت به افزایش سهمیه بیمه ای شهرستان سراب مساعدت های لازم را صورت دهند.

این مسئول تشکل مردم نهاد کارگری یادآور شد: عده ای از کارگران ساختمانی نیز به صورت فصلی فعالیت و با توجه به سکونت خانواده شان در سراب در دیگر شهرها کارگری می کنند که این افراد نیز شناسایی شده و به محض افزایش سهمیه بیمه خواهند شد.