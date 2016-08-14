مصالحه ۶۹ درصد پروندهای انتظامی شاهرود/ طرح پارک بان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامرضا کاظم زاده در نشست خبری صبح یکشنبه با اصحاب رسانه ضمن اشاره به اهداف راه اندازی سامانه ۱۹۷ بیان داشت: این سامانه با شعار «شما پلیس ما باشید» پل ارتباطی بین مردم و نیروی انتظامی محسوب می شود در واقع مردم پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در میان گذاشته و به پلیس راهکار و راه حل ارائه می دهند و در نهایت عملکرد پلیس بهبود می یابد.

وی با بیان اینکه طی چهار ماهه نخست سال جاری به نسبت مدت مشابه سال ۹۴ در باب چهار موضوع انتقادات، پیشنهادات، درخواست و شکایات در سامانه ۱۹۷، بیست و چهار درصد کاهش انتقادات و ۴۴.۵ درصد کاهش درخواست را داشته ایم، گفت: در این بین ۴۴ درصد تقدیر و ۸۷.۵ درصد کاهش شکایات را شاهد بودیم که در مجموع آمار ۴.۱۶ افزایش تماس ها در این حوزه طی این دوره بوده که نشان می دهد نارضایتی مردم از پلیس کاهش داشته است.

۳۴۸ پرونده در دایره مددکاری اجتماعی انتظامی شاهرود مصالحه شد

فرمانده انتظامی شاهرود درباره دایره مددکاری اجتماعی هم توضیح داد: در کلانتری ها قبل از آنکه پرونده تشکیل و به مجمع قضایی ارجاع شود طرفین درگیر به دایره مددکاری اجتماعی دعوت می شوند تا بین طرفین سازش صورت گیرد.

کاظم زاده همچنین با بیان اینکه این قبیل جرائم بیشتر شامل اختلافات خانوادگی، عدم پرداخت نفقه، درگیری های لفظی و ... می شود، افزود: ۳۰۷ پرونده درچهار ماهه اول سال گذشته و ۳۴۸ پرونده در چهار ماهه اول سال جاری که ۶۹.۵ درصد حجم پرونده ها را شامل می شد به مصالحه ختم شده است.

وی از افزایش ۱.۲ درصدی حجم پرونده هایی که به مصالحه ختم شد خبر داد و تصریح کرد: در این بین به همت دایره مددکاری اجتماعی ۷۰۰ نفر کمتر به مراجه قضایی ارجاع داده شده اند.

کاهش۱۴.۱۳ درصدی سرقت در شهرستان شاهرود

فرمانده انتظامی شاهرود با بیان اینکه یکی از وظایف معاونت اجتماعی آموزش همگانی است، ابراز داشت: در چهارماهه سال گذشته ۱۶۱ جلسه آموزشی برای ۱۱ هزار و ۷۵۰ نفر توسط نیروی انتظامی برگزار شد و در سال جاری نیز این روند با ۷۳ جلسه و برای ۱۳ هزار و ۴۲۵ نفر ادامه یافت که در این بین تعداد جلسات آموزشی هفت درصد و تعداد نفرات حاضر در دوره های آموزشی ۱۴ درصد رشد داشته است.

کاظم زاده با بیان اینکه سرقت ها در حوزه نیروی انتظامی از حساسیت بیشتری برخوردار هستند و بیشترین ناامنی در سرقت از منازل صورت می گیرد، کشف سرقت را نوعی پیشگیری دانست و افزود: طی چهار ماهه سال جاری در بحث سرقت ها نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش ۱۱ درصدی مواجه بودیم.

وی خاطرنشان کرد: باید توجه داشت آمار بیکاری، وضعیت اشتغال و افزایش ۲.۵ درصدی رشد جمعیت باطبع افزایش جرم را نیز در پی دارد که با توجه به همه این مشکلات با همکاری پرسنل نیروی انتظامی ۱۴.۱۳ درصد کاهش جرم سرقت را در این حوزه شاهد هستیم.

افزایش ۱۶ درصدی کشف سرقت در شاهرود

فرمانده انتظامی شاهرود از افزایش ۱۶ درصدی کشف سرقت در این شهرستان خبر داد و ابراز داشت: با اقدامات شاخصی که در این بخش صورت گرفته است در باب سرقت منازل ۱۲ درصد کاهش و ۱۵ درصد افزایش کشف در این بخش را شاهد بودیم و همچنین در باب سرقت هایی مانند سرقت موتورسیکلت ۴۵ درصد کاهش و ۲۹ درصد افزایش کشف، قاپ زنی با ۶۶ درصد کاهش و در قتل نیز ۶۷ درصد کاهش داشتیم.

کاظم زاده در خصوص آمار تصادفات هم ابراز داشت: در کل تعداد تصادفات درون شهری و برون شهری طی چهار ماهه اول سال جاری هم ۹ درصد، جان باختگان تصادف ۱۰ درصد و مصدومان هم ۱۰ درصد کاهش نسبت به چهار ماهه اول سال گذشته را شاهد هستیم.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر پیرامون مشکلات احتمالی امداد رسانی پلیس ۱۱۰، افزود: خبرهایی که به این سامانه گزارش می شود شامل دو بخش فوریتی و غیر فوریتی است که در حوزه شاهرود با توجه به اولویت امر ماموران موظف با میانگین کمتر از ۱۰ دقیقه در محل حاضر شده اند اما در این بین چیزی که امداد رسانی را با کندی مواجه می کند افزایش تعداد سرعت گاه ها است و دوم بعد مسافت در مسیرهایی که دسترسی به آن سخت تر است که با حل این دو معضل نیروهای امدادی بهتر می توانند یاری رسان مردم باشند.

کاظم زاده دغدغه های ترافیکی، متناسب نبودن سطح معابر با میزان خودروهای امروزی، افزایش ناوگان اتوبوس رانی و تاکس رانی را سبب نارضایتی مردم دانست و تصریح کرد: برای حل این مشکل طرح پارک بان در شورای ترافیک مصوب و قرارداد همکاری پیمانکار با شهرداری نیز منعقد شد لذا امیدواریم تا ۱۵ شهریور به مرحله اجرایی یک گام نزدیک تر شویم.