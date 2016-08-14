چاپ چهارم جلد اول مجموعه دوجلدی «فلسفه های مضاف» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه دو جلدی «فلسفه های مضاف» به کوشش حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه در گروه فلسفه پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی سامان یافته و به تازگی جلد نخست آن به چاپ چهارم خود رسیده است.

این مجموعه دو جلدی ارزشمند از بیست و هشت مقاله تشکیل شده است که در چاپ چهارم جلد اول این مجموعه، سیزده مقاله وجود دارد. از آنجا که می توان فلسفه های مضاف را به دودسته فلسفه های مضاف به علوم و فلسفه های مضاف به امور(کلان مقوله های دستگاهواره انگاشته) تقسیم کرد، با اندک تسامح، مقالات معطوف به فلسفه های علم ها، جلد نخست را سامان داده اند، و مقالات مربوط به فلسفه های مضاف به امور و کلان مقوله ها، در جلد دوم گرد آمده است.

مقالات مندرج در جلد اول مجموعه دو جلدی فلسفه های مضاف به شرح زیر است:

- فلسفه مضاف (علی اکبر رشاد)

- فلسفه فلسفه اسلامی (عبدالحسین خسروپناه)

- فلسفه حکمت متعالیه (حسن پناهی آزاد)

- دورنمایی از منطق، فرامنطق و فلسفه منطق (عسکری سلیمانی امیری)

- فلسفه علوم قرآنی (علی نصیری)

- فلسفه تفسیر (حمید خدابخشان و رسول نادری)

- فلسفه علوم حدیث (علی نصیری)

- فلسفه علم کلام (محمدصفر جبرئیلی)

- چیستی فلسفه فقه (جابر توحیدی اقدم و عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی)

- جایگاه فلسفه اقتصاد اسلامی ومعرفی برخی از عناصر آن (علی اصغر هادوی نیا)

- فلسفه اقتصاد اسلامی؛ مبانی فلسفی (سیدحسین میرمعزی)

- آسیب شناسی فلسفه سیاسی اسلامی از منظر مقام معظم رهبری (محسن مهاجرنیا)

- درباره فلسفه تاریخ (حسین کلباسی اشتری)

گفتنی است چاپ چهارم جلد اول از مجموعه دوجلدی "فلسفه های مضاف" به کوشش حجت الاسلام و المسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه به تازگی توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی چاپ و با قیمت ۲۵۰۰۰ تومان در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات تکمیلی و تهیه کتاب می توانند به نشانی www.poiict.irمراجعه کنند.